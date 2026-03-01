Відео
Головна Спорт Колос офіцйно оголосив про підписання Тараса Степаненка

Колос офіцйно оголосив про підписання Тараса Степаненка

Дата публікації: 1 березня 2026 15:40
Колос підписав контракт із 36-річним Тарасом Степаненком
Тарас Степаненко на презентації. Фото: "Колос"

Тарас Степаненко підписав контракт із "Колосом". 35-річний півзахисник повернувся до виступів в українській Прем’єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба ковалівського клубу, передає портал Новини.LIVE.

Тарас Степаненко у формі "Колосу". Фото: "Колос"

Останній клуб і сезон-2025/26

Попереднім клубом Степаненка був турецький "Еюпспор", до якого він приєднався взимку 2025 року. У сезоні-2025/26 українець провів вісім матчів у Суперлізі Туреччини та ще один у Кубку країни, результативними діями не відзначився.

До етапу в Туреччині хавбек 15 сезонів виступав за "Шахтар", де зіграв 439 офіційних поєдинків у всіх турнірах. У його активі 30 голів і 25 асистів, 10 чемпіонств України, 8 Кубків та 7 Суперкубків. Понад 100 матчів він провів із капітанською пов’язкою.

Професійну кар’єру Степаненко розпочинав у запорізькому "Металурзі", де провів 63 матчі в УПЛ. У складі національної збірної України він зіграв 87 поєдинків.

Тепер півзахисник продовжить кар’єру у складі "Колоса".

Нагадаємо, раніше Ілля Забарний отримав похвалу за гру чемпіонату Франції.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх не без проблем виграла чемпіонат України у Юлії Левченко.

Андрій Котевич
