Степаненко обережно окреслив фінал кар'єри

Як зараз виглядає Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Опорний півзахисник "Еюпспора" Тарас Степаненко окреслив своє бачення майбутнього і дав зрозуміти, що не поспішає з остаточним рішенням щодо наступного етапу кар'єри.

Українець зосереджений на поточному сезоні й має намір повернутися до питання подальших кроків ближче до літа, повідомляє "Футбол 24".

Які варіанти є у Степаненка

Колишній капітан збірної України дав зрозуміти, що при виборі нового клубу для нього ключовим фактором стане можливість бути корисним на полі. Він не виключає продовження кар'єри в Туреччині, допускає варіанти в інших чемпіонатах та залишає відкритою можливість повернення в Україну, якщо з'явиться відповідна пропозиція.

Тарас Степаненко у збірній України. Фото: УНІАН

У нинішньому сезоні 36-річний футболіст взяв участь у дев'яти матчах за "Еюпспор", не відзначившись результативними діями. Водночас його роль у команді залишається пов'язаною насамперед із досвідом, організацією гри та балансом у центральній зоні.

"Я буду дивитися на те, де зможу бути корисним і продовжити кар'єру. Можливі різні варіанти — Туреччина, інші країни або навіть Україна. Зараз для мене головне — спокійно дограти сезон і прийняти рішення в потрібний момент", — заявив 36-річний півзахисник.

Тарас Степаненко — один із найтитулованіших опорних півзахисників в історії українського футболу. Більшу частину кар'єри він провів у донецькому "Шахтарі", де став багаторазовим чемпіоном України та регулярно виступав у Лізі чемпіонів. Степаненко був ключовою фігурою збірної України на кількох великих турнірах, включно з чемпіонатами Європи.

