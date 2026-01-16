Рубчинський дав оцінку роботі Динамо за Ігоря Костюка

Валентин Рубчинський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Валентин Рубчинський поділився очікуваннями від зимових зборів команди, які триватимуть близько місяця та охоплюватимуть насичену програму контрольних матчів.

Футболіст зазначив, що інтенсивність роботи для нього не є чимось новим, проте кожен підготовчий період має свої особливості, повідомляє "Динамоманія".

Валентин Рубчинський підкреслив, що цьогорічні збори відрізнятимуться від попередніх через зміну головного тренера та підходів до підготовки. За його словами, кількість спарингів свідчить про те, що тренерський штаб розраховує рівномірно розподілити ігровий час та дати шанс проявити себе всім футболістам складу.

Віталій Буяльський (ліворуч) та Валентин Рубчинський. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому збори "Динамо" можуть стати переломними

Півзахисник також звернув увагу на відмінності в тренерських концепціях Олександра Костюка та Олександра Шовковського. Гравець дав зрозуміти, що філософія команди загалом залишається тією самою: з акцентом на тиск та агресію, проте в деталях робота будується інакше, особливо в діях в атакувальній фазі.

"Минулі збори були важкими, бо працювали з іншим тренером. Зараз подивимося, як буде. У кожного наставника своє бачення підготовки. Десять матчів — це плюс, усі зможуть зіграти. Потрібно бути агресивнішими попереду і частіше використовувати довгі передачі", — розповів Рубчинський.

