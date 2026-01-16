Рубчинский дал оценку работе Динамо при Игоре Костюке

Валентин Рубчинский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Валентин Рубчинский поделился ожиданиями от зимних сборов команды, которые продлятся около месяца и включат в себя насыщенную программу контрольных матчей.

Футболист отметил, что интенсивность работы для него не является чем-то новым, однако каждый подготовительный период имеет свои особенности, сообщает "Динамомания".

Реклама

Читайте также:

Валентин Рубчинский подчеркнул, что нынешние сборы будут отличаться от предыдущих из-за смены главного тренера и подходов к подготовке. По его словам, количество спаррингов говорит о том, что тренерский штаб рассчитывает равномерно распределить игровое время и дать шанс проявить себя всем футболистам состава.

Виталий Буяльский (слева) и Валентин Рубчинский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему сборы "Динамо" могут стать переломными

Полузащитник также обратил внимание на различия в тренерских концепциях Александра Костюка и Александра Шовковского. Игрок дал понять, что философия команды в целом остается прежней: с акцентом на давление и агрессию, однако в деталях работа строится иначе, особенно в действиях в атакующей фазе.

"Прошлые сборы были тяжелыми, потому что работали с другим тренером. Сейчас посмотрим, как будет. У каждого наставника свое видение подготовки. Десять матчей — это плюс, все смогут сыграть. Нужно быть агрессивнее впереди и чаще использовать длинные передачи", — рассказал Рубчинский.

Напомним, сборная Украины может получить усиление атаки за счет игрока из-за границы.

Тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб раскритиковал команду и назвал ее главную проблему.