Степаненко осторожно обозначил финал карьеры

Как сейчас выглядит Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Опорный полузащитник "Эюпспора" Тарас Степаненко обозначил свое видение будущего и дал понять, что не спешит с окончательным решением по следующему этапу карьеры.

Украинец сосредоточен на текущем сезоне и намерен вернуться к вопросу дальнейших шагов ближе к лету, сообщает "Футбол 24".

Реклама

Читайте также:

Какие варианты есть у Степаненко

Бывший капитан сборной Украины дал понять, что при выборе нового клуба для него ключевым фактором станет возможность быть полезным на поле. Он не исключает продолжения карьеры в Турции, допускает варианты в других чемпионатах и оставляет открытой возможность возвращения в Украину, если появится подходящее предложение.

Тарас Степаненко в сборной Украины. Фото: УНИАН

В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в девяти матчах за "Эюпспор", не отметившись результативными действиями. При этом его роль в команде остается связанной прежде всего с опытом, организацией игры и балансом в центральной зоне.

"Я буду смотреть на то, где смогу быть полезен и продолжить карьеру. Возможны разные варианты — Турция, другие страны или даже Украина. Сейчас для меня главное — спокойно доиграть сезон и принять решение в нужный момент", — заявил 36-летний полузащитник.

Тарас Степаненко — один из самых титулованных опорных полузащитников в истории украинского футбола. Большую часть карьеры он провел в донецком "Шахтере", где стал многократным чемпионом Украины и регулярно выступал в Лиге чемпионов. Степаненко был ключевой фигурой сборной Украины на нескольких крупных турнирах, включая чемпионаты Европы.

Напомним, один из полузащитников "Динамо" сравнил стили работы Шовковского и Костюка.

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко может потерять игровую практику перед матчами отбора на ЧМ-2026.