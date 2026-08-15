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Главная Спорт Оляновская стала призером чемпионата Европы по легкой атлетике

Оляновская стала призером чемпионата Европы по легкой атлетике

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 16:28
Оляновская завоевала бронзу на Евро-2026, установив рекорд Украины
Людмила Оляновская. Фото: instagram.com/liudmylaolianovska

Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы-2026 по спортивной ходьбе на полумарафонской дистанции. Спортсменка не только поднялась на пьедестал, но и установила новый рекорд Украины, принеся сборной третью награду континентального первенства.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспильне".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Триумф Оляновской в полумарафоне

Оляновская преодолела дистанцию за 1 час 31 минуту 7 секунд, что стало новым рекордом Украины. От серебряной призерки Александрины Михай украинку отделили всего три секунды.

Победу в женском полумарафоне одержала испанка Мария Перес с результатом 1:30:06. Второе место заняла Михай (1:31:04), а Оляновская финишировала третьей — 1:31:07.

Для Оляновской эта медаль стала уже третьей на чемпионатах Европы. Ранее украинка завоевывала серебряную и бронзовую награды в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров.

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В целом это уже третья медаль Украины на чемпионате Европы-2026 по лёгкой атлетике. Ранее бронзовым призёром в метании молота стал Михаил Кохан, а Олег Дорощук завоевал серебро в прыжках в высоту.

Еще одна представительница Украины Мария Сахарук также успешно выступила в финале. Она заняла восьмое место, установив личный рекорд — 1 час 34 минуты 28 секунд.

В мужском полумарафоне украинец Николай Рущак остановился в шаге от медали. Он финишировал четвертым с результатом 1 час 24 минуты 12 секунд, также установив новый рекорд Украины. До бронзовой награды спортсмену не хватило 23 секунд.

Чемпионом Европы среди мужчин стал испанец Пол Макграт (1:23:23), серебро завоевал итальянец Франческо Фортунато (1:23:36), а бронзу — еще один представитель Италии Андреа Кози (1:23:49). Другой украинец Роман Горбачев занял 23-е место.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал, сколько "Барселоне" придется заплатить за трансфер Родри и четырехлетний контракт испанского полузащитника.

Также Новини.LIVE писал о попытке «Ювентуса» пригласить Андрея Лунина и о решении мадридского "Реала" оставить украинского голкипера в команде.

Легкая атлетика марафон Людмила Оляновская
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

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