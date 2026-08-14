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Главная Спорт Украинец Онуфриев поборется с Дюплантисом за медаль Евро-2026

Украинец Онуфриев поборется с Дюплантисом за медаль Евро-2026

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Дата публикации 14 августа 2026 16:47
Онуфриев посоперничает с Дюплантисом за победу в финале Евро-2026
Прыжок Александра Онуфриева. Фото: Getty Images

В финале турнира по прыжкам с шестом на чемпионате Европы выступит украинский спортсмен. Молодой Александр Онуфриев сумел пройти квалификацию. Он покорил две высоты и выступит среди 12 лучших атлетов Европы. 

Украинец попробует бросить вызов рекордсмену мира Арману Дюплантису, сообщают Новини.LIVE

На чемпионате Европы по легкой атлетике заврешился квалификационный раунд по прыжкам с шестом у мужчин. На этой стадии турнира в соревновании приняли участие двое украинцев, Владислав Малыхин и Александр Онуфриев. 

Исторический успех на чемпионате Европы

Участники квалификационного турнира должны были преодолеть высоты 5.25, 5.45 и 5.60 метра. Владислав Малыхин не справился с заданием и завершил соревнование на 21 месте.

Александр Онуфриев взял две первые высоты, но не смог преодолеть решающий рубеж. Однако он все равно квалифицировался в финал, заняв 12 место. Успех молодого спортсмена оказался историческим для Украины, ведь в последний раз представитель страны принимал участие на этой стадии турнира еще в 2012 году. 

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Шведский рекордсмен Арман Дюплантис, трехкратный победитель чемпионатов Европы, взял высоту в 5.60 метра с первой попытки без видимых проблем. Финал турнира пройдет в воскресенье, 16 августа, в 21:30 по киевскому времени. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, с кем Ярослава Магучих будет соперничать в финале турнира по прыжкам в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике. 

Также Новини.LIVE сообщали, что Игор Йовичевич может стать одним их кандидатов на пост нового главного тренера в киевском "Динамо". 

спорт Легкая атлетика Арман Дюплантис прыжки с шестом Александр Онуфриев
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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