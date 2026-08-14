Онуфриев посоперничает с Дюплантисом за победу в финале Евро-2026

Прыжок Александра Онуфриева. Фото: Getty Images

В финале турнира по прыжкам с шестом на чемпионате Европы выступит украинский спортсмен. Молодой Александр Онуфриев сумел пройти квалификацию. Он покорил две высоты и выступит среди 12 лучших атлетов Европы.

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На чемпионате Европы по легкой атлетике заврешился квалификационный раунд по прыжкам с шестом у мужчин. На этой стадии турнира в соревновании приняли участие двое украинцев, Владислав Малыхин и Александр Онуфриев.

Исторический успех на чемпионате Европы

Участники квалификационного турнира должны были преодолеть высоты 5.25, 5.45 и 5.60 метра. Владислав Малыхин не справился с заданием и завершил соревнование на 21 месте.

Александр Онуфриев взял две первые высоты, но не смог преодолеть решающий рубеж. Однако он все равно квалифицировался в финал, заняв 12 место. Успех молодого спортсмена оказался историческим для Украины, ведь в последний раз представитель страны принимал участие на этой стадии турнира еще в 2012 году.

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Шведский рекордсмен Арман Дюплантис, трехкратный победитель чемпионатов Европы, взял высоту в 5.60 метра с первой попытки без видимых проблем. Финал турнира пройдет в воскресенье, 16 августа, в 21:30 по киевскому времени.

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