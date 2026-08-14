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Головна Спорт Українець Онуфрієв побореться з Дюплантісом за медаль Євро-2026

Українець Онуфрієв побореться з Дюплантісом за медаль Євро-2026

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 16:47
Онуфрієв змагатиметься з Дюплантісом за перемогу у фіналі Євро-2026
Стрибок Олександра Онуфрієва. Фото: Getty Images

У фіналі турніру зі стрибків з жердиною на чемпіонаті Європи виступить український спортсмен. Молодий Олександр Онуфрієнко зумів пройти кваліфікацію. Він подолав дві висоти й виступить серед 12 найкращих атлетів Європи.

Українець спробує кинути виклик рекордсмену світу Арману Дюплантісу, повідомляють Новини.LIVE.

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики завершився кваліфікаційний раунд зі стрибків з жердиною серед чоловіків. На цьому етапі турніру в змаганні взяли участь двоє українців — Владислав Малихін та Олександр Онуфрієнко.

Історичний успіх на чемпіонаті Європи

Учасники кваліфікаційного турніру мали подолати висоти 5,25, 5,45 та 5,60 метра. Владислав Малихін не впорався із завданням і завершив змагання на 21-му місці.

Олександр Онуфрієв подолав дві перші висоти, але не зміг подолати вирішальний рубіж. Проте він все одно кваліфікувався до фіналу, посівши 12-те місце. Успіх молодого спортсмена став історичним для України, адже востаннє представник країни брав участь на цьому етапі турніру ще у 2012 році.

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Шведський рекордсмен Арман Дюплантіс, триразовий переможець чемпіонатів Європи, подолав висоту 5,60 метра з першої спроби без видимих проблем. Фінал турніру відбудеться в неділю, 16 серпня, о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, з ким Ярослава Магучіх змагатиметься у фіналі турніру зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Ігор Йовичевич може стати одним із кандидатів на посаду нового головного тренера київського "Динамо".

спорт Легка атлетика Арман Дюплантіс стрибки з жердиною Олександр Онуфрієв
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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