Оляновська здобула бронзу Євро-2026 з рекордом України

Людмила Оляновська. Фото: instagram.com/liudmylaolianovska

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи-2026 зі спортивної ходьби на півмарафонській дистанції. Спортсменка не лише піднялася на п'єдестал, а й встановила новий рекорд України, принісши збірній третю нагороду континентальної першості.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Тріумф Оляновської в півмарафоні

Оляновська подолала дистанцію за 1 годину 31 хвилину 7 секунд, що стало новим рекордом України. Від срібної призерки Александріни Міхай українку відділили лише три секунди.

Перемогу в жіночому півмарафоні здобула іспанка Марія Перес із результатом 1:30:06. Друге місце посіла Міхай (1:31:04), а Оляновська фінішувала третьою — 1:31:07.

Для Оляновської ця медаль стала вже третьою на чемпіонатах Європи. Раніше українка виборювала срібну та бронзову нагороди у спортивній ходьбі на дистанції 20 кілометрів.

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Загалом це вже третя медаль України на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики. Раніше бронзовим призером у метанні молота став Михайло Кохан, а Олег Дорощук завоював срібло у стрибках у висоту.

Ще одна представниця України Марія Сахарук також вдало виступила у фіналі. Вона посіла восьме місце, встановивши особистий рекорд — 1 година 34 хвилини 28 секунд.

У чоловічому півмарафоні українець Микола Рущак зупинився за крок від медалі. Він фінішував четвертим із результатом 1 година 24 хвилини 12 секунд, також встановивши новий рекорд України. До бронзової нагороди спортсмену не вистачило 23 секунд.

Чемпіоном Європи серед чоловіків став іспанець Пол Макграт (1:23:23), срібло здобув італієць Франческо Фортунато (1:23:36), а бронзу — ще один представник Італії Андреа Козі (1:23:49). Інший українець Роман Горбачов посів 23-тє місце.

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