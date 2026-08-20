Первая ракетка мира Соболенко неожиданно проиграла Бейлек

Арина Соболенко во время матча. Фото: Reuters

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

В рамках 1/8 престижного теннисного турнира в Цинциннати зафиксирован сенсационный результат. Первая ракетка мира Арина Соболенко неожиданно уступила аутсайдеру. Она проиграла Саре Бейлек.

Чешская теннисистка начала турнир с рейтингом 35, сообщают Новини.LIVE.

С первого же сета Сара Бейлек противопоставила Арина Соболенко предельную самоотдачу. Чешская спортсменка боролась за каждый гейм, вынуждая соперницу бегать по всей своей половине корта.

Бейлек удивила Соболенко

Номинальному аутсайдеру благодаря силе воли удалось выиграть первый сет, но во втором первая ракетка мира поначалу доминировала. Однако чешская теннисистка сумела отыграться, уступая по ходу сета со счету 1:4. Таким образом Сара Бейлек выиграла у Арины Соболенко первое очное противостояние.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/8 финала

Арина Соболенко (Беларусь) — Сара Бейлек (Чехия) — 6:7 (7:9), 4:6

Сара Бейлек пополнила коллекцию побед над сильными соперницами в Цинциннати. Ранее она одолела Каролину Плишкову, Барбору Крейчикову и Екатерину Александрову. В четвертьфинале она сыграет с американкой Мэдисон Киз.

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