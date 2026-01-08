Ярмолюк забил первый гол за Брентфорд в матче АПЛ — видео и оценки украинца

Егор Ярмолюк. Фото: "Брентфорд"

В чемпионате Англии по футболу состоялись матчи 21 тура. "Брентфорд" Егора Ярмолюка принимал на своем поле "Сандерленд".

Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Первый гол Ярмолюка

"Брентфорд" считался фаворитом матча и полностью подтвердил этот статус на протяжении обоих таймов. В первой половине встречи команду вывел вперед Игорь Тьяго, отличившийся на 30 минуте.

Во втором тайме Тьяго на 65 минуте оформил дубль и удвоил преимущество хозяев.

На 73 минуте свой первый гол за "Брентфорд" забил Ярмолюк. Украинец удачно сыграл на отскоке после подачи с углового и точно пробил по воротам соперника.

Ярмолюк отыграл полный матч. Выступление украинского полузащитника получило высокие оценки от статистических сервисов: SofaScore поставил ему 7,3 балла, а WhoScored — 7,8.

Лучшим игроком встречи, по версии обоих порталов, стал форвард хозяев Тьяго. Нападающий за дубль получил 8,7 балла от SofaScore и 9,2 — от WhoScored.

"Брентфорд" — "Сандерленд" — 3:0

Голы: Тьяго, 30, 65; Ярмолюк, 73

Напомним, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ярослава Магучих не смотрела последний сезон "Холостяка" из-за главного героя.

Украинский футболист посмеялся над тем, что попал в розыск ТЦК.