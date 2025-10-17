Ярмолюк подорожал на 5 миллионов евро по версии Трансфермаркт

Существенно выросла трансферная стоимость Ярмолюка
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк в этом сезоне активно прогрессирует в "Брентфорде". Благодаря этому, растет и его трансферная стоимость.
Статистический портал "Трансфермаркт" поднял трансферную стоимость Егора.
Ярмолюк будет дорогим игроком
Статистический портал обновил рыночную стоимость футболистов Английской Премьер-лиги.
Наибольший прогресс показал центральный полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк, стоимость которого выросла на 5 млн евро — теперь его оценивают в 20 млн евро.
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко подешевел на 3 млн евро — с 28 млн до 25 млн евро. На это повлияли травмы игрока.
Александр Зинченко из "Ноттингем Форрест" продолжает стоить 18 млн евро.
Ярмолюк отыграл в этом сезоне за клуб девять матчей, где отметился ассистом.
