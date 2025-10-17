Видео
Україна
Видео

Существенно выросла трансферная стоимость Ярмолюка

Существенно выросла трансферная стоимость Ярмолюка

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 22:04
обновлено: 22:14
Ярмолюк подорожал на 5 миллионов евро по версии Трансфермаркт
Егор Ярмолюк. Фото: Reuters

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк в этом сезоне активно прогрессирует в "Брентфорде". Благодаря этому, растет и его трансферная стоимость.

Статистический портал "Трансфермаркт" поднял трансферную стоимость Егора.


Егор Ярмолюк
Егор Ярмолюк в игре против "Фулхэма". Фото: Reuters

Ярмолюк будет дорогим игроком

Статистический портал обновил рыночную стоимость футболистов Английской Премьер-лиги.

Наибольший прогресс показал центральный полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк, стоимость которого выросла на 5 млн евро — теперь его оценивают в 20 млн евро.

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко подешевел на 3 млн евро — с 28 млн до 25 млн евро. На это повлияли травмы игрока.

Александр Зинченко из "Ноттингем Форрест" продолжает стоить 18 млн евро.

Ярмолюк отыграл в этом сезоне за клуб девять матчей, где отметился ассистом.

Напомним, ранее в лиссабонской "Бенфике" решили посадить Анатолия Трубина на скамейку запасных.

Абсолютный чемпион мира Александр Усик высказался относительно своей крылатой фразы.

Украинский нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик может стать игроком другой команды.

Футбол трансферы Егор Ярмолюк Брентфорд АПЛ украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
