Ярмолюк подорожчав на 5 мільйонів євро за версією Трансфермаркт

Суттєво зросла трансферна вартість Ярмолюка
Український півзахисник Єгор Ярмолюк цього сезону активно прогресує в "Брентфорді". Завдяки цьому, росте і його трансферна вартість.
Статистичний портал "Трансфермаркт" підняв трансферну вартість Єгора.
Ярмолюк буде дорогим гравцем
Статистичний портал оновив ринкову вартість футболістів Англійської Прем'єр-ліги.
Найбільший прогрес показав центральний півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк, вартість якого зросла на 5 млн євро — тепер його оцінюють у 20 млн євро.
Захисник "Евертона" Віталій Миколенко подешевшав на 3 млн євро — з 28 млн до 25 млн євро. На це вплинули травми гравця.
Олександр Зінченко з "Ноттінгем Форрест" продовжує коштувати 18 млн євро.
Ярмолюк відіграв цього сезону за клуб дев'ять матчів, де відзначився асистом.
