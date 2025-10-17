Ярмолюк подорожчав на 5 мільйонів євро за версією Трансфермаркт

Єгор Ярмолюк. Фото: Reuters

Український півзахисник Єгор Ярмолюк цього сезону активно прогресує в "Брентфорді". Завдяки цьому, росте і його трансферна вартість.

Статистичний портал "Трансфермаркт" підняв трансферну вартість Єгора.

Єгор Ярмолюк в грі проти "Фулгема". Фото: Reuters

Ярмолюк буде дорогим гравцем

Статистичний портал оновив ринкову вартість футболістів Англійської Прем'єр-ліги.

Найбільший прогрес показав центральний півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк, вартість якого зросла на 5 млн євро — тепер його оцінюють у 20 млн євро.

Захисник "Евертона" Віталій Миколенко подешевшав на 3 млн євро — з 28 млн до 25 млн євро. На це вплинули травми гравця.

Олександр Зінченко з "Ноттінгем Форрест" продовжує коштувати 18 млн євро.

Ярмолюк відіграв цього сезону за клуб дев'ять матчів, де відзначився асистом.

