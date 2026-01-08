Відео
Україна
Перший гол Ярмолюка в сезоні допоміг Брентфорду перемогти в АПЛ

Перший гол Ярмолюка в сезоні допоміг Брентфорду перемогти в АПЛ

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 06:15
Ярмолюк забив перший гол за Брентфорд у матчі АПЛ — відео та оцінки українця
Єгор Ярмолюк. Фото: "Брентфорд"

У чемпіонаті Англії з футболу відбулися матчі 21 туру. "Брентфорд" Єгора Ярмолюка приймав на власному полі "Сандерленд".

Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Перший гол Ярмолюка

"Брентфорд" вважався фаворитом матчу і повністю підтвердив цей статус упродовж обох таймів. У першій половині зустрічі команду вивів уперед Ігор Тьяго, який відзначився на 30 хвилині.

У другому таймі Тьяго на 65 хвилині оформив дубль і подвоїв перевагу господарів.

На 73 хвилині свій перший гол за "Брентфорд" забив Ярмолюк. Українець вдало зіграв на відскоку після подачі з кутового та точно пробив по воротах суперника.

Ярмолюк відіграв повний матч. Виступ українського півзахисника отримав високі оцінки від статистичних сервісів: SofaScore поставив йому 7,3 бала, а WhoScored — 7,8.

Найкращим гравцем зустрічі, за версією обох порталів, став форвард господарів Тьяго. Нападник за дубль отримав 8,7 бала від SofaScore та 9,2 — від WhoScored.

"Брентфорд" — "Сандерленд" — 3:0

Голи: Тьяго, 30, 65; Ярмолюк, 73

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
