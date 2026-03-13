Видео
Україна
Главная Спорт Польские болельщики на матче с Шахтером продолжали оскорблять украинцев

Польские болельщики на матче с Шахтером продолжали оскорблять украинцев

Дата публикации 13 марта 2026 06:20
Фанаты Леха оскорбляли УПА и Бандеру на матче с Шахтером
Болельщики "Леха" на игре с "Шахтером". Фото: Reuters

Матч 1/8 финала Лиги конференций между "Лехом" и "Шахтером" сопровождался скандалом на трибунах. Болельщики польского клуба выкрикивали нецензурные лозунги.

О поведении ультрас сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

Поляки работали по методичке

По информации источника, фанаты "Леха" в течение первого тайма скандировали оскорбительные лозунги, в которых упоминали Украинскую повстанческую армию и Степана Бандеру.

В частности, из сектора ультрас на Городском стадионе в Познани раздавалось скандирование: "Е***и УПА и Бандеру".

После первого тайма счет в матче был 1:0 в пользу "Шахтера". Однако во второй половине "горняки" забили второй раз и заставили трибуны притихнуть.

В целом матч завершился победой "Шахтера" в Польше со счетом 3:1.

Отметим, что в этом сезоне "Шахтер" уже играл в Лиге конференций с польской "Легией". Методичка польских фанатов с того момента не изменилась.

Польша футбол ФК Шахтер Лига Конференций ультрас
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
