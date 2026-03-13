Фанаты Леха оскорбляли УПА и Бандеру на матче с Шахтером

Польские болельщики на матче с Шахтером продолжали оскорблять украинцев
Матч 1/8 финала Лиги конференций между "Лехом" и "Шахтером" сопровождался скандалом на трибунах. Болельщики польского клуба выкрикивали нецензурные лозунги.
О поведении ультрас сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".
Поляки работали по методичке
По информации источника, фанаты "Леха" в течение первого тайма скандировали оскорбительные лозунги, в которых упоминали Украинскую повстанческую армию и Степана Бандеру.
В частности, из сектора ультрас на Городском стадионе в Познани раздавалось скандирование: "Е***и УПА и Бандеру".
После первого тайма счет в матче был 1:0 в пользу "Шахтера". Однако во второй половине "горняки" забили второй раз и заставили трибуны притихнуть.
В целом матч завершился победой "Шахтера" в Польше со счетом 3:1.
Отметим, что в этом сезоне "Шахтер" уже играл в Лиге конференций с польской "Легией". Методичка польских фанатов с того момента не изменилась.
