Фани Леха скандували образи про УПА на матчі з Шахтарем

Уболівальники "Леха" на грі з "Шахтарем". Фото: Reuters

Під час матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій між "Лехом" та "Шахтарем" з трибун пролунали нецензурні скандування. Їх вигукували ультрас польського клубу.

Про поведінку ультрас повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Поляки працювали за методичкою

За інформацією джерела, фанати "Леха" протягом першого тайму скандували образливі гасла, у яких згадували Українську повстанську армію та Степана Бандеру.

Зокрема, з сектору ультрас на Міському стадіоні в Познані лунало скандування: "Ї***и УПА і Бандеру".

Після першого тайму рахунок у матчі був 1:0 на користь "Шахтаря". Однак у другій половині "гірники" забили вдруге та змусили трибуни притихнути.

Загалом матч завершився перемогою "Шахтаря" в Польщі з рахунком 3:1.

Зазначимо, що цього сезону "Шахтар" вже грав у Лізі конференцій з польською "Легією". Методичка польських фанатів з того моменту не змінилася.

