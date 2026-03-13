Відео
Головна Спорт Вболівальники Леха на матчі з Шахтарем кричали про УПА та Бандеру

Вболівальники Леха на матчі з Шахтарем кричали про УПА та Бандеру

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 06:20
Фани Леха скандували образи про УПА на матчі з Шахтарем
Уболівальники "Леха" на грі з "Шахтарем". Фото: Reuters

Під час матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій між "Лехом" та "Шахтарем" з трибун пролунали нецензурні скандування. Їх вигукували ультрас польського клубу.

Про поведінку ультрас повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Читайте також:

Поляки працювали за методичкою

За інформацією джерела, фанати "Леха" протягом першого тайму скандували образливі гасла, у яких згадували Українську повстанську армію та Степана Бандеру.

Зокрема, з сектору ультрас на Міському стадіоні в Познані лунало скандування: "Ї***и УПА і Бандеру".

Після першого тайму рахунок у матчі був 1:0 на користь "Шахтаря". Однак у другій половині "гірники" забили вдруге та змусили трибуни притихнути.

Загалом матч завершився перемогою "Шахтаря" в Польщі з рахунком 3:1.

Зазначимо, що цього сезону "Шахтар" вже грав у Лізі конференцій з польською "Легією". Методичка польських фанатів з того моменту не змінилася.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в хевівейті Майк Тайсон оцінив Олександра Усика на фоні екзірок боксу.

Також Тайсон оцінив кар'єру Василя Ломаченка, якого вважали найкращим у світі.

Польща футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій ультрас
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
