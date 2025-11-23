Поляка ввели в кому после нокаута от украинского боксера

Польский боксер после поражения украинцу находится в коме
Украинский боксер первого тяжелого веса Рамазан Муслимов 22 ноября в польском Хельме победил местного боксера Михала Сочински. Харьковчанин отправлял соперника в четыре нокдауна, а в седьмом раунде он нокаутировал поляка.
Сочински после нокаута пришел в сознание лишь в карете скорой помощи, сообщил портал TVP Sport.
Польский боксер в тяжелом состоянии
По словам промоутера Анджея Василевского, Сочински после госпитализации ввели в искусственную кому.
У поляка гематомы не обнаружено, но наблюдается сильный отек.
После транспортировки в больницу в Люблине врачи оценили состояние боксера как стабильное. Результаты МРТ подтвердили, что угрозы жизни на данный момент нет. Медики планируют поддерживать боксера в коме еще несколько дней.
Отметим, что кроме отека, у Сочинского диагностирован перелом орбитальной кости. Из-за этой травмы боксер пропустит длительный период, если вообще решит вернуться на ринг.
Напомним, сборная Швеции по футболу сделала странное предложение сборной Украины относительно хозяина их матча плей-офф.
Итальянская "Рома" приняла решение о продаже форварда Артема Довбика.
Читайте Новини.LIVE!