Поляка ввели в кому после нокаута от украинского боксера

Михал Сочински против Рамазана Муслимова. Фото: Boxingphotos.pl

Украинский боксер первого тяжелого веса Рамазан Муслимов 22 ноября в польском Хельме победил местного боксера Михала Сочински. Харьковчанин отправлял соперника в четыре нокдауна, а в седьмом раунде он нокаутировал поляка.

Сочински после нокаута пришел в сознание лишь в карете скорой помощи, сообщил портал TVP Sport.

Рамазан Муслимов и Михал Сочински. Фото: boxingphotos.pl

Польский боксер в тяжелом состоянии

По словам промоутера Анджея Василевского, Сочински после госпитализации ввели в искусственную кому.

У поляка гематомы не обнаружено, но наблюдается сильный отек.

После транспортировки в больницу в Люблине врачи оценили состояние боксера как стабильное. Результаты МРТ подтвердили, что угрозы жизни на данный момент нет. Медики планируют поддерживать боксера в коме еще несколько дней.

Отметим, что кроме отека, у Сочинского диагностирован перелом орбитальной кости. Из-за этой травмы боксер пропустит длительный период, если вообще решит вернуться на ринг.

