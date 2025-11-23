Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Польский боксер после поражения украинцу находится в коме

Польский боксер после поражения украинцу находится в коме

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 21:23
обновлено: 21:23
Поляка ввели в кому после нокаута от украинского боксера
Михал Сочински против Рамазана Муслимова. Фото: Boxingphotos.pl

Украинский боксер первого тяжелого веса Рамазан Муслимов 22 ноября в польском Хельме победил местного боксера Михала Сочински. Харьковчанин отправлял соперника в четыре нокдауна, а в седьмом раунде он нокаутировал поляка.

Сочински после нокаута пришел в сознание лишь в карете скорой помощи, сообщил портал TVP Sport.

Реклама
Читайте также:
Михал Сочински против Рамазана Муслимова
Рамазан Муслимов и Михал Сочински. Фото: boxingphotos.pl

Польский боксер в тяжелом состоянии

По словам промоутера Анджея Василевского, Сочински после госпитализации ввели в искусственную кому.

У поляка гематомы не обнаружено, но наблюдается сильный отек.

После транспортировки в больницу в Люблине врачи оценили состояние боксера как стабильное. Результаты МРТ подтвердили, что угрозы жизни на данный момент нет. Медики планируют поддерживать боксера в коме еще несколько дней.

Отметим, что кроме отека, у Сочинского диагностирован перелом орбитальной кости. Из-за этой травмы боксер пропустит длительный период, если вообще решит вернуться на ринг.

Напомним, сборная Швеции по футболу сделала странное предложение сборной Украины относительно хозяина их матча плей-офф.

Итальянская "Рома" приняла решение о продаже форварда Артема Довбика.

Польша бокс украинские боксеры травма Рамазан Муслимов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации