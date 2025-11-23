Відео
Головна Спорт Польський боксер після поразки українцю перебуває у комі

Польський боксер після поразки українцю перебуває у комі

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 21:23
Оновлено: 21:23
Поляка ввели у кому після нокауту від українського боксера
Міхал Сочинські проти Рамазана Муслімова. Фото: Boxingphotos.pl

Український боксер першої важкої ваги Рамазан Муслімов 22 листопада в польському Хельмі переміг місцевого боксера Міхала Сочінські. Харків’янин відправляв суперника в чотири нокдауни, а в сьомому раунді він нокаутував поляка.

Сочінські після нокауту прийшов до тями лише в кареті швидкої допомоги, повідомив портал TVP Sport.

Михал Сочински против Рамазана Муслимова
Рамазан Муслімов та Міхал Сочінські. Фото: boxingphotos.pl

Польський боксер у важкому стані

За словами промоутера Анджея Василевського, Сочінські після госпіталізації ввели у штучну кому.

У поляка гематоми не виявлено, але спостерігається сильний набряк.

Після транспортування в лікарню в Любліні лікарі оцінили стан боксера як стабільний. Результати МРТ підтвердили, що загрози життю на цей момент немає. Медики планують підтримувати боксера у комі ще кілька днів.

Зазначимо, що окрім набряку, у Сочинські діагностовано перелом орбітальної кістки. Через цю травму боксер пропустить тривалий період, якщо, взагалі, вирішить повернутися на ринг.

Польща бокс українські боксери травма Рамазан Муслімов
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
