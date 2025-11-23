Поляка ввели у кому після нокауту від українського боксера

Польський боксер після поразки українцю перебуває у комі
Український боксер першої важкої ваги Рамазан Муслімов 22 листопада в польському Хельмі переміг місцевого боксера Міхала Сочінські. Харків’янин відправляв суперника в чотири нокдауни, а в сьомому раунді він нокаутував поляка.
Сочінські після нокауту прийшов до тями лише в кареті швидкої допомоги, повідомив портал TVP Sport.
Польський боксер у важкому стані
За словами промоутера Анджея Василевського, Сочінські після госпіталізації ввели у штучну кому.
У поляка гематоми не виявлено, але спостерігається сильний набряк.
Після транспортування в лікарню в Любліні лікарі оцінили стан боксера як стабільний. Результати МРТ підтвердили, що загрози життю на цей момент немає. Медики планують підтримувати боксера у комі ще кілька днів.
Зазначимо, що окрім набряку, у Сочинські діагностовано перелом орбітальної кістки. Через цю травму боксер пропустить тривалий період, якщо, взагалі, вирішить повернутися на ринг.
