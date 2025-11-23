Бенавідес нокаутував Ярда, Хейні переміг Нормана на королівському шоу в Ер-Ріяді

Давід Бенавідес. Фото: Reuters

У Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшло велике боксерське шоу. В головній події чемпіон WBC в напівважкій вазі Давід Бенавідес зустрівся з міцним британцем Ентоні Ярдом.

У співголовній події шоу колишній абсолютний чемпіон легкої ваги Девін Хейні дебютував у напівсередньому дивізіоні боєм проти чемпіона WBO Браяна Нормана, повідомив портал Новини.LIVE.

Бенавідес — Ярд. Фото: Reuters

Бенавідес — Ярд

У поєдинку Бенавідес – Ярд британець традиційно працював другим номером, намагаючись ловити чемпіона контрударами та відходячи під тиском.

Однак, Бенавідес повністю контролював хід бою, хоч інколи надто поспішав і діяв жорстко у клінчах.

У шостому раунді Ярд прийняв непотрібний розмін, пропустив серію важких ударів і опинився в нокдауні. У сьомому Бенавідес затис суперника в куті та повалив, однак отримав два штрафні бали за удари по лежачому опоненту. Це не змінило хід подій: Ярд перестав відповідати на атаки, та після точного лівого хука рефері зупинив бій — ТКО 7.

Девін Хейні — Браян Норман. Фото: Reuters

Хейні — Норман

У другому бою Хейні обережно почав бій, але вже у другому раунді несподівано відправив Нормана в нокдаун.

Чемпіон діяв різко, але занадто прямолінійно й без роботи ніг. Хейні швидко стабілізувався, активізував джеб і перевів поєдинок у тактичну площину, де мав перевагу.

У клінчах Девін виглядав сильнішим, поступово "засушив" бій і контролював останні раунди. Судді одноголосно віддали перемогу Хейні — 114-113, 117-110 та 116-111.

Девін Хейні. Фото: Reuters

