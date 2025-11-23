Бенавидес нокаутировал Ярда, Хейни победил Нормана на королевском шоу в Эр-Рияде

Бенавидес разгромил Ярда, Хейни победил Нормана на шоу в Эр-Рияде
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое боксерское шоу. В главном событии чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес встретился с крепким британцем Энтони Ярдом.
В со-главном событии шоу бывший абсолютный чемпион легкого веса Девин Хейни дебютировал в полусреднем дивизионе боем против чемпиона WBO Брайана Нормана, сообщил портал Новини.LIVE.
Бенавидес — Ярд
В поединке Бенавидес — Ярд британец традиционно работал вторым номером, пытаясь ловить чемпиона контрударами и отходя под давлением.
Однако, Бенавидес полностью контролировал ход боя, хотя иногда слишком спешил и действовал жестко в клинчах.
В шестом раунде Ярд принял ненужный размен, пропустил серию тяжелых ударов и оказался в нокдауне. В седьмом Бенавидес зажал соперника в углу и повалил, однако получил два штрафных балла за удары по лежачему оппоненту. Это не изменило ход событий: Ярд перестал отвечать на атаки, и после точного левого хука рефери остановил бой — ТКО 7.
Хейни — Норман
Во втором бою Хейни осторожно начал бой, но уже во втором раунде неожиданно отправил Нормана в нокдаун.
Чемпион действовал резко, но слишком прямолинейно и без работы ног. Хейни быстро стабилизировался, активизировал джеб и перевел поединок в тактическую плоскость, где имел преимущество.
В клинчах Девин выглядел сильнее, постепенно "засушил" бой и контролировал последние раунды. Судьи единогласно отдали победу Хейни — 114-113, 117-110 и 116-111.
