Дата публикации 23 ноября 2025 13:04
обновлено: 13:05
Бенавидес нокаутировал Ярда, Хейни победил Нормана на королевском шоу в Эр-Рияде
Давид Бенавидес. Фото: Reuters

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое боксерское шоу. В главном событии чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес встретился с крепким британцем Энтони Ярдом.

В со-главном событии шоу бывший абсолютный чемпион легкого веса Девин Хейни дебютировал в полусреднем дивизионе боем против чемпиона WBO Брайана Нормана, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Давид Бенавидес победил Энтони Ярда
Бенавидес — Ярд. Фото: Reuters

Бенавидес — Ярд

В поединке Бенавидес — Ярд британец традиционно работал вторым номером, пытаясь ловить чемпиона контрударами и отходя под давлением.

Однако, Бенавидес полностью контролировал ход боя, хотя иногда слишком спешил и действовал жестко в клинчах.

В шестом раунде Ярд принял ненужный размен, пропустил серию тяжелых ударов и оказался в нокдауне. В седьмом Бенавидес зажал соперника в углу и повалил, однако получил два штрафных балла за удары по лежачему оппоненту. Это не изменило ход событий: Ярд перестал отвечать на атаки, и после точного левого хука рефери остановил бой — ТКО 7.

Дэвин Хейні - Брайан Норман
Девин Хейни — Брайан Норман. Фото: Reuters

Хейни — Норман

Во втором бою Хейни осторожно начал бой, но уже во втором раунде неожиданно отправил Нормана в нокдаун.

Чемпион действовал резко, но слишком прямолинейно и без работы ног. Хейни быстро стабилизировался, активизировал джеб и перевел поединок в тактическую плоскость, где имел преимущество.

В клинчах Девин выглядел сильнее, постепенно "засушил" бой и контролировал последние раунды. Судьи единогласно отдали победу Хейни — 114-113, 117-110 и 116-111.

Дэвин Хейні - Брайан Норман
Девин Хейни. Фото: Reuters

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
