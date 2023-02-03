Хабиб Нурмагомедов уходит из ММА: Федор Емеляненко поддержал бойца
Выходец из Луганской области Федор Емельяненко прокомментировал завершение карьеры Хабибом Нурмагомедовым в индустрии Смешанных боевых искусств (ММА).
Выступающий под российским флагом боец считает решение экс-чемпиона UFC в легком весе абсолютно оправданным, о чем Емельяненко написал на своей странице в Instagram.
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Решение Хабиба
46-летний Федор Емельяненко поддержал решение Хабиба Нурмагомедова уйти из ММА. 34-летний дагестанский боец не выходил в октагон с осени 2020 года. Недавно он объявил о желании завершить активную спортивную карьеру.
"Это решение Хабиба, в этом нет ничего противоестественного и противозаконного. Это его личный выбор. Возможно, мы, спортсмены, проводим много времени вдали от семьи из-за спорта, и иногда нам хочется бросить всё это. Особенно когда дома маленькие дети", — объяснил Федор Емельяненко.
Чем займется Нурмагомедов?
Последним боем Хабиба Нурмагомедова в ММА было противостояние Джастину Гэтжи на UFC 254. Дагестанец добился победы благодаря применению удушающего приема. Он сумел защитить чемпионский титул и довел свой рекорд до отметки в 29 поединков без поражений.
Хабиб Нурмагомедов последние годы редко участвовал в медийной активности. В ответ на вопрос о том, чем он намерен заняться после завершения карьеры бойца, дагестанец заявил о намерении стать тренером.
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