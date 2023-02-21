Руслан Малиновский встретил трудности из-за допинг-контроля

Трудности с допинг-контролем: Малиновский не смог вернуться с командой из Тулузы в Марсель
После победы "Марселя" в Тулузе со счетом 2:3 украинец Руслан Малиновский остался на допинг-контроле. Из-за определенных трудностей, возникших у хавбека, он опоздал на самолет и не смог вернуться в Марсель вместе с командой.
Об этом сообщает La Provence .
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Кроме Руслана для прохождения допинг-контроля были отобраны три игрока "Марселя". Эрик Байи и Сеад Колашинац справились быстрее и успели еще в аэропорт на забронированный для команды рейс, а вот Малиновский задержался.
Украинский футболист был вынужден возвращаться в Марсель машиной в ночь с воскресенья на понедельник, после чего получил от главного тренера Игоря Тудора отдых на полтора дня.
Игру против "Тулузы" Малиновский начал на скамье запасных, а на поле вышел на второй тайм. WhoScored поставил украинскому хавбеку 6.6 баллов за игру, а SofaScore – 6.9. Наивысшую отметку в "Марселе" получили шесть игроков. При этом у Руслана лучшая оценка среди вышедших на замену.
К моменту его выхода на поле провансальцы проигрывали со счетом 0:1. Игрок сборной Украины сделал 24 касания мяча, отдал 14 точных передач из 16 (88%), провел один успешный обвод, выиграл две верховые дуэли и дважды отобрал мяч.
Напомним, что Малиновский перешел в Марсель в январе из Аталанты. В составе французской команды украинский футболист уже провел девять матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола.
Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер поделился мнением о серии своей команды без побед и объяснил , почему Мудрик получает так мало времени на поле. В десяти последних матчах во всех турнирах "синие" сумели одолеть только "Кристалл Пелас".