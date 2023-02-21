Руслан Малиновский встретил трудности из-за допинг-контроля

Тренер дал украинскому полузащитнику дополнительный отдых

После победы "Марселя" в Тулузе со счетом 2:3 украинец Руслан Малиновский остался на допинг-контроле. Из-за определенных трудностей, возникших у хавбека, он опоздал на самолет и не смог вернуться в Марсель вместе с командой.

Об этом сообщает La Provence .

Кроме Руслана для прохождения допинг-контроля были отобраны три игрока "Марселя". Эрик Байи и Сеад Колашинац справились быстрее и успели еще в аэропорт на забронированный для команды рейс, а вот Малиновский задержался.

Украинский футболист был вынужден возвращаться в Марсель машиной в ночь с воскресенья на понедельник, после чего получил от главного тренера Игоря Тудора отдых на полтора дня.

Игру против "Тулузы" Малиновский начал на скамье запасных, а на поле вышел на второй тайм. WhoScored поставил украинскому хавбеку 6.6 баллов за игру, а SofaScore – 6.9. Наивысшую отметку в "Марселе" получили шесть игроков. При этом у Руслана лучшая оценка среди вышедших на замену.

К моменту его выхода на поле провансальцы проигрывали со счетом 0:1. Игрок сборной Украины сделал 24 касания мяча, отдал 14 точных передач из 16 (88%), провел один успешный обвод, выиграл две верховые дуэли и дважды отобрал мяч.

Напомним, что Малиновский перешел в Марсель в январе из Аталанты. В составе французской команды украинский футболист уже провел девять матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола.

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер поделился мнением о серии своей команды без побед и объяснил , почему Мудрик получает так мало времени на поле. В десяти последних матчах во всех турнирах "синие" сумели одолеть только "Кристалл Пелас".