Шахтер победил Минай – Сикан сделал дубль

"Горняки" сыграли пропущенный матч 9-го тура

В первом после зимней паузы матчи УПЛ "Шахтер" одержал разгромную победу над "Минаем". В составе горняков отличились Судаков и Степаненко, а дубль оформил Даниил Сикан.

Подробности матча в материале Новости.

Минай - Шахтер 1:4

Голые: Воробчак, 31 – Степаненко, 8, Сикан, 15, Судаков, 40 (пин.), Сикан, 60

Минай: Бандура, Рогозинский (Мельник, 46), Немчанинов, Гончар, Твердохлеб (Паламарь, 74), Гечев, Байдал (Шишка, 46), Витенчук, Горин, Вишневский (Колесник, 79), Воробчак (Голубь, 85)

Тренер: Владимир Шаран

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий (Топалов, 61), Матвиенко, Бондаренко, Судаков (Петряк, 79), Джурасек, Зубков (Гочолейшвили, 61), Степаненко (Назарина, 67), Сикан (Келси, 6)

Тренер: Игорь Йовичевич

Предупреждений: Гечев, 90+3

В 2023 "Шахтер" уже провел несколько официальных матчей в Лиге Европы против французского "Ренна", так что игровой практики у команды Йовичевича было больше, чем у соперника.

Поэтому неудивительно, что именно "горняки" начали активнее и даже забили относительно быстрый мяч, гол подачу углового с правого фланга на ближнюю стойку завершил ударом головой Степаненко.

В защите дончане тоже ошибались. После такого эпизода Бондаря на 13-й минуте в игру вступил Трубин, а уже в следующей атаке Матвиенко прострелом с левого фланга штрафной нашел на ближнем углу вратарского Сикана, который в касание перевел мяч между ног Бандури.

В середине тайма хозяевам удалось создать несколько моментов и отличиться голом. Трубин пропустил из, казалось, простого удара из-за пределов штрафной от Воробчака.

"Шахтер" ответил голом Судакова с пенальти до перерыва и вторым мячом Сикана во втором тайме. Это позволило нападающему ворваться в топ-3 снайпера чемпионата.

В итоге уверена победа 4:1, приблизившая команду к лидеру "Днепр-1" на расстояние двух очков. Уже в субботу 5 марта "Шахтер" сыграет против "Металлиста-1925", а "Минай" в воскресенье поедет во "Львов".

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