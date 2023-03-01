Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Сикан в ТОП-3 бомбардиров УПЛ и ошибка Трубина: как сыграл "Шахтер" с "Минаем" arrow

Сикан в ТОП-3 бомбардиров УПЛ и ошибка Трубина: как сыграл "Шахтер" с "Минаем"

1 марта 2023 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Шахтер победил Минай – Сикан сделал дубль
"Горняки" сыграли пропущенный матч 9-го тура
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В первом после зимней паузы матчи УПЛ "Шахтер" одержал разгромную победу над "Минаем". В составе горняков отличились Судаков и Степаненко, а дубль оформил Даниил Сикан.

Подробности матча в материале Новости.

Читайте также:

Минай - Шахтер 1:4

Голые: Воробчак, 31 – Степаненко, 8, Сикан, 15, Судаков, 40 (пин.), Сикан, 60

Минай: Бандура, Рогозинский (Мельник, 46), Немчанинов, Гончар, Твердохлеб (Паламарь, 74), Гечев, Байдал (Шишка, 46), Витенчук, Горин, Вишневский (Колесник, 79), Воробчак (Голубь, 85)

Тренер: Владимир Шаран

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий (Топалов, 61), Матвиенко, Бондаренко, Судаков (Петряк, 79), Джурасек, Зубков (Гочолейшвили, 61), Степаненко (Назарина, 67), Сикан (Келси, 6)

Тренер: Игорь Йовичевич

Предупреждений: Гечев, 90+3

В 2023 "Шахтер" уже провел несколько официальных матчей в Лиге Европы против французского "Ренна", так что игровой практики у команды Йовичевича было больше, чем у соперника.

Поэтому неудивительно, что именно "горняки" начали активнее и даже забили относительно быстрый мяч, гол подачу углового с правого фланга на ближнюю стойку завершил ударом головой Степаненко.

В защите дончане тоже ошибались. После такого эпизода Бондаря на 13-й минуте в игру вступил Трубин, а уже в следующей атаке Матвиенко прострелом с левого фланга штрафной нашел на ближнем углу вратарского Сикана, который в касание перевел мяч между ног Бандури.

В середине тайма хозяевам удалось создать несколько моментов и отличиться голом. Трубин пропустил из, казалось, простого удара из-за пределов штрафной от Воробчака.

"Шахтер" ответил голом Судакова с пенальти до перерыва и вторым мячом Сикана во втором тайме. Это позволило нападающему ворваться в топ-3 снайпера чемпионата.

В итоге уверена победа 4:1, приблизившая команду к лидеру "Днепр-1" на расстояние двух очков. Уже в субботу 5 марта "Шахтер" сыграет против "Металлиста-1925", а "Минай" в воскресенье поедет во "Львов".

Футбольный клуб "Александрия" подписал контракт с форвардом донецкого "Шахтера" Андрея Кулакова.

Расставание колумбийской певицы Шакиры и испанского футболиста Жерара Пике активно обсуждают в соцсетях. Хотя "Адиос" артистка сказала спортсмену еще в июне прошлого года. Шакира не отпускает болезненную ситуацию: она выпустила уже три песни, в которых напоминает бывшему о его измене. И раздает откровенные интервью.

 

 

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

08:31 Силы обороны за сутки ликвидировали более 600 окупантов: Генштаб показал свежие потери рф

08:30 ЕС отложил введение системы регистрации для туристов: какая причина

08:19 Дания хочет увеличить финансирование своей армии: парламент принял необычное решение

08:13 За сутки россияне убили трех мирных жителей Донецкой области, — Кириленко

08:13 В Херсонской области оккупанты шантажируют владельцев автомобилей из-за паспортов рф: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

08:01 Армия рф атаковала Днепропетровскую область: есть много разрушений

08:01 В Пентагоне сделали заявление о возможной утечке американского оружия из Украины

Рік великої війни

08:00 "Потребностей больше — донатов меньше": харьковский волонтер рассказал, как за год изменилась поддержка людей волонтерского движения

07:57 На юго-востоке Турции снова произошло мощное землетрясение: погибли люди

07:44 ​​​Китай тратит миллиарды на распространение лжи о войне в Украине, — США

Новина з відео

07:15 Бойкот H&M, оскорбление Билла Клинтона и конфискация обезьяны: самые громкие скандалы Джастина Бибера

Новина з відео

06:35 Магнитные бури в марте 2023 года: Землю дважды накроет мощный шторм

Новина з відео

22:53 "Россия отправляет своих бойцов на убой": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Новина з відео

22:07 Киберполиция задержала администратора канала в Telegram о ПВК "Редан", ему 16 лет

Новина з відео

21:45 На военном аэродроме в Ейске прогремел взрыв: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:27 Почти страйк: в Тернополе пьяный водитель протаранил шесть автомобилей во дворе

Новина з відео

20:05 "Добровольная" мобилизация: в Закарпатской области военные силой тащили мужчину по асфальту

Новина з відео

19:33 На антиправительственном митинге в Кишиневе заметили россиян

Новина з відео

19:06 Киберполиция заблокировала в Украине 18 каналов и групп, посвященных ЧВК "Редан"

Новина з відео

18:50 В Киевской области взрывотехники уничтожили обломки российского "шахеда": видео

Эксклюзив

07:02 От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Эксклюзив

06:40 Цена вопроса: сможет ли сэкономить бюджет Украины на выплатах военным

06:20 Шесть военных уроков, усвоенных за год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

20:28 "Россия готовит новый ракетный удар, но со временем их будет все меньше и меньше", — эксперт

19:32 "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00 Поездка в Крым и столы на всю улицу: как одесситы отметят день победы

18:00 Одни выходят на митинги, другие — глотают языки: как уживаются в Грузии украинцы и россияне

Эксклюзив

17:20 "Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

Актуальное по теме

None 1 Март 08:28

ЕС отложил введение системы регистрации для туристов: какая причина

None 1 Март 08:19

Дания хочет увеличить финансирование своей армии: парламент принял необычное решение

None 1 Март 08:02

В Херсонской области оккупанты шантажируют владельцев автомобилей из-за паспортов рф: детали

None 1 Март 08:05

Армия рф атаковала Днепропетровскую область: есть много разрушений

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB