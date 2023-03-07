Дмитрий Гордон рассказал, как отправит Поворознюка за решетку

Журналист анонсировал появление информации, которая изменит жизнь Поворознюка

Украинский журналист Дмитрий Гордон раскрыл некоторые факты биографии президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка.

Главный интервьюер страны готовит большое расследование о Поворознюке, сообщает "Фабрика новин".

Скоро будет опубликовано расследование

Дмитрий Гордон анонсировал скорую премьеру расследования о деятельности Александра Поворознюка. Журналист заявил, что через несколько недель материал будет опубликован. Гордон считает Поворознюка "убийцей, мошенником, аферистом, вором и просто подонком".

"История Поворознюка интересна как типичная для нашей страны, к сожалению. За счет чего он стал Поворознюком? Первое — за счет издевательств над крестьянами, жителями Петрово и ближайших сел. Он их давил, уничтожал, издевался над ними, он запугивал их, бил, калечил их, стрелял в них.

И второе — это потрясающая история коррупции. В которой участвовал сам Поворознюк, коррумпировавший районную и областную власть. И судебную, и полицейскую. Это история издевательств таких царьков, как он и Лозинский, над гражданами Украины. И одновременно история коррумпирования местной верхушки, местной знати. Не только районной, но и областной", — рассказал Дмитрий Гордон.

Журналист отправит Поворознюка в тюрьму

Журналист отметил, что к расследованию были привлечены юристы и частные сыщики. Усилия команды, которая собирала данные об Александре Поворознюке, позволили обнаружить факты, которые многих удивят. Гордон уверен, что фигурант расследования должен оказаться за решеткой.

"Он терроризировал годами, десятилетиями ни в чем не повинных людей. Меня расстроило, что эти люди дали себя терроризировать, что они безропотно сносили издевательства это жирной тупой ж*пы. Но они мне говорили: "Вы бы сами тут пожили. Мы боялись. Мы в полицию заявляем, а они ничего не делают, он их купил. Иы идем в суд, а они ничего не делают, он их купил. И потом он говорит: ну что, добились справедливости? И мы перестали верить в справедливость. А теперь поверили".

А теперь будет самое интересное. Скоро кульминация. Эта чучундра скоро будет вопить, но его вопли никто не услышит", — заверил Александр Гордон.

Напомним, украинский боксер Александр Усик планирует изменить свою стратегию по бою с британцем Тайсоном Фьюри. Предварительно сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 29 апреля в Лондоне.