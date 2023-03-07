Дмитрий Гордон рассказал, как отправит Поворознюка за решетку

"История коррупции": Гордон раскрыл грязные детали о владельце "Ингульца" Поворознюка
Украинский журналист Дмитрий Гордон раскрыл некоторые факты биографии президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка.
Главный интервьюер страны готовит большое расследование о Поворознюке, сообщает "Фабрика новин".
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Скоро будет опубликовано расследование
Дмитрий Гордон анонсировал скорую премьеру расследования о деятельности Александра Поворознюка. Журналист заявил, что через несколько недель материал будет опубликован. Гордон считает Поворознюка "убийцей, мошенником, аферистом, вором и просто подонком".
"История Поворознюка интересна как типичная для нашей страны, к сожалению. За счет чего он стал Поворознюком? Первое — за счет издевательств над крестьянами, жителями Петрово и ближайших сел. Он их давил, уничтожал, издевался над ними, он запугивал их, бил, калечил их, стрелял в них.
И второе — это потрясающая история коррупции. В которой участвовал сам Поворознюк, коррумпировавший районную и областную власть. И судебную, и полицейскую. Это история издевательств таких царьков, как он и Лозинский, над гражданами Украины. И одновременно история коррумпирования местной верхушки, местной знати. Не только районной, но и областной", — рассказал Дмитрий Гордон.
Журналист отправит Поворознюка в тюрьму
Журналист отметил, что к расследованию были привлечены юристы и частные сыщики. Усилия команды, которая собирала данные об Александре Поворознюке, позволили обнаружить факты, которые многих удивят. Гордон уверен, что фигурант расследования должен оказаться за решеткой.
"Он терроризировал годами, десятилетиями ни в чем не повинных людей. Меня расстроило, что эти люди дали себя терроризировать, что они безропотно сносили издевательства это жирной тупой ж*пы. Но они мне говорили: "Вы бы сами тут пожили. Мы боялись. Мы в полицию заявляем, а они ничего не делают, он их купил. Иы идем в суд, а они ничего не делают, он их купил. И потом он говорит: ну что, добились справедливости? И мы перестали верить в справедливость. А теперь поверили".
А теперь будет самое интересное. Скоро кульминация. Эта чучундра скоро будет вопить, но его вопли никто не услышит", — заверил Александр Гордон.
Напомним, украинский боксер Александр Усик планирует изменить свою стратегию по бою с британцем Тайсоном Фьюри. Предварительно сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 29 апреля в Лондоне.