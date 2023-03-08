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"Не все зависит от меня": Ребров рассказал, что ждет сборную Украины по футболу

8 марта 2023 08:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сергей Ребров рассказал, что ждет сборную Украины по футболу
Украинский наставник все еще мечтает поработать в национальной команде
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сергей Ребров прокомментировал информацию о переговорах с Украинской Ассоциацией футбола (УАФ) о работе в национальной сборной страны. 

Наставник связан контрактом до лета с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ, напоминает Dynamo.kiev.ua

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48-летний Сергей Ребров с уважением относится к обязательствам, которые он дал руководству "Аль-"Айна". Его контракт с клубом из ОАЭ истекает в конце июня 2023 года, а до того времени наставник не хочет говорить о гипотетической возможности возглавить сборную Украины.

Сергей Ребров

Контракт в ОАЭ

Ребров напомнил, что незадолго до срока истечения соглашения у него появится возможность вести переговоры с потенциальными работодателями. Но из уважения к руководству "Аль-Айна" он не хочет комментировать эту информацию. 

"Так, как ко мне относятся здесь, ко мне не относились ни в одном из клубов, где я работал раньше. И поэтому с моей стороны такое отношение к "Аль-Айну". Я рад, что работаю здесь и сосредоточен на этом проекте. Поэтому никаких комментариев по поводу сборной Украины я и не давал. Когда закончится мой контракт, я буду иметь право решать, что мне делать дальше, и с кем сотрудничать", — рассказал Сергей Ребров. 

Будет ли Ребров работать со сборной Украины?

Наставник рассказал, что из-за специфики работы в ОАЭ не подписал с "Аль-Айном" долгосрочный контракт. Его соглашение с клубом продлевается по мере достижения определенных целей. При этом Ребров не стал скрывать того, что мечтает поработать со сборной Украины. 

"Никогда не скрывал своего желания работать с главной командой нашей страны. Это желание есть у меня и сейчас. Но все будет решаться только после окончания моего контракта с "Аль-Айном". Тем более, что все зависит не только от меня, а еще от УАФ, от решения Конгресса этой организации", — объяснил Сергей Ребров. 

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".

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