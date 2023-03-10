Шахтер сыграл вничью с Фейенордом

"Шахтер" потерял победу над "Фейенордом" в матче Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" был близок к победе в первом матче одной восьмой финала Лиги Европы против "Фейеноорда", но пропустил в конце поединка. На гол Ракицкого команда из Нидерландов ответила мячом Бульяуде на 89-й минуте.
Подробности в материале Новини.LIVE.
-
Swarovski окончательно уходит с рынка рф
-
В Запорожье слышны взрывы: что известно
-
США ввели санкции против компании из Китая, которая помогала Ирану в производстве дронов
-
Ллойд Остин заявил, что США и Израиль сделают все, чтобы Иран не получил ядерного оружия
-
Роналду освистали болельщики, а "Аль-Наср" уступил главным конкурентам
-
"Наше государство и народ не будут в оковах": Зеленский обратился к украинцам после обстрелов
-
Российские миллиардеры хотят продать свои доли в Альфа-банк, чтобы выйти из-под санкций, — СМИ
-
Зинченко и "Арсенал" сыграли вничью со "Спортингом" в Лиге Европы
-
Глава Львовской ОВА показал последствия ракетного прилета по Золочевскому району
-
Оппозиция Грузии требует отставки правительства и досрочных парламентских выборов, — СМИ
За ударами в первом тайме было преимущество у гостей 7:2, но в створ голландцы попали всего дважды. Отметим еще удар мимо дальней стойки Гартмана, после удара с носка с левого фланга штрафной.
После перерыва "Фейеноорд" продолжил угрожать воротам хозяев. На 53-й минуте передачу с левого фланга перед штрафным завершал Джаханбахш под ближнюю штангу, но чуть не попал.
А на 64-й в дело вступил Трубин и совершил удивительный сейв. Летел мяч за воротничок, после удара Данило в завершение подачи с левого фланга, но голкипер дотянулся.
EZEQUIEL BULLAUDE 🇦🇷 #shafey (1-1) • #UEL pic.twitter.com/N4X5rqqhGr– Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 9, 2023
А забить гол "Шахтер" сумел на 79-й минуте. Подачу углового с левого фланга в падении на ближнем углу вратарской ударом спиной завершил Ракицкий.
Но удержать победу "горняки" не сумели. В конце на смену вышел Бульяуде и сразу забил. Главой на дальней он завершил мимо Трубина подачу с правого фланга от Пайшана.
🤝 Ничья с «Фейенордом» 1:1 в Варшаве.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 9, 2023
Судьба пропуска в четвертьфинал Лиги Европы решится в Роттердаме 16 марта. #ШахтерФейеноорд | #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/2bPkFnIAdp
Гости забили еще на последней компенсированной, но гол Гертрайда не засчитали из-за офсайда. 1:1 и вся интрига сохраняется на ответный матч.
Шахтер – Фейеноорд – 1:1
Гол: Ракицкий, 79 – Бульяуде, 89
Шахтер: Трубин - Тейлор, Матвиенко, Ракицкий, Топалов - Степаненко - Зубков (Швед, 77), Бондаренко (Назарина, 90), Судаков (Петряк, 90), Криськив (Джурасек, 62) - Траоре (Келси, 61).
Фейонорд: Велленройтер - Педерсен (Траунер, 58), Гертрейда, Ганцко, Гартман - Виффер, Кекчю, Шимански (Пайшан, 74) - Джаханбахш (Бульяуде, 87), Даниил, Идрисси (Дилросун, 74)
Предупреждение: Виффер, 70
Лондонский "Арсенал" не сумел победить в матче ⅛ финала Лиги Европы в Лиссабоне. Команда Артеты сыграла на выезде вничью со "Спортингом". Александр Зинченко появился в стартовом составе.