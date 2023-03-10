Шахтер сыграл вничью с Фейенордом

"Горняки" вели в счете, но сыграли вничью

Донецкий "Шахтер" был близок к победе в первом матче одной восьмой финала Лиги Европы против "Фейеноорда", но пропустил в конце поединка. На гол Ракицкого команда из Нидерландов ответила мячом Бульяуде на 89-й минуте.

Подробности в материале Новини.LIVE.

За ударами в первом тайме было преимущество у гостей 7:2, но в створ голландцы попали всего дважды. Отметим еще удар мимо дальней стойки Гартмана, после удара с носка с левого фланга штрафной.

После перерыва "Фейеноорд" продолжил угрожать воротам хозяев. На 53-й минуте передачу с левого фланга перед штрафным завершал Джаханбахш под ближнюю штангу, но чуть не попал.

А на 64-й в дело вступил Трубин и совершил удивительный сейв. Летел мяч за воротничок, после удара Данило в завершение подачи с левого фланга, но голкипер дотянулся.

А забить гол "Шахтер" сумел на 79-й минуте. Подачу углового с левого фланга в падении на ближнем углу вратарской ударом спиной завершил Ракицкий.

Но удержать победу "горняки" не сумели. В конце на смену вышел Бульяуде и сразу забил. Главой на дальней он завершил мимо Трубина подачу с правого фланга от Пайшана.

🤝 Ничья с «Фейенордом» 1:1 в Варшаве.



Судьба пропуска в четвертьфинал Лиги Европы решится в Роттердаме 16 марта. #ШахтерФейеноорд | #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/2bPkFnIAdp — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 9, 2023

Гости забили еще на последней компенсированной, но гол Гертрайда не засчитали из-за офсайда. 1:1 и вся интрига сохраняется на ответный матч.

Шахтер – Фейеноорд – 1:1

Гол: Ракицкий, 79 – Бульяуде, 89

Шахтер: Трубин - Тейлор, Матвиенко, Ракицкий, Топалов - Степаненко - Зубков (Швед, 77), Бондаренко (Назарина, 90), Судаков (Петряк, 90), Криськив (Джурасек, 62) - Траоре (Келси, 61).

Фейонорд: Велленройтер - Педерсен (Траунер, 58), Гертрейда, Ганцко, Гартман - Виффер, Кекчю, Шимански (Пайшан, 74) - Джаханбахш (Бульяуде, 87), Даниил, Идрисси (Дилросун, 74)

Предупреждение: Виффер, 70

Лондонский "Арсенал" не сумел победить в матче ⅛ финала Лиги Европы в Лиссабоне. Команда Артеты сыграла на выезде вничью со "Спортингом". Александр Зинченко появился в стартовом составе.