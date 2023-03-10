Марокко заменит Украину в заявке на ЧМ-2030

Африканская страна может принять Мундиаль вместе с Испанией и Португалией

После того, как Украина подала в прошлом году заявку на проведение Мундиаля 2030 вместе с футбольными федерациями Испании и Португалии, нашу страну в этой заявке может изменить Марокко. Среди причин называют продолжение полномасштабной войны и расследование президента УАФ Андрея Павелко.

Об этом сообщает The Athletic.

Все дело в том, что война против России продолжается и у сторон есть сомнения по поводу того, сможет ли украинская сторона подготовиться к приему матчей группового этапа.

Кроме того, не добавляет плюсов заявке Украины также ситуация с главой украинского футбола Андреем Павелко, обвиняемым в мошенничестве и отмывании денег.

Марокко считается очень достойной заменой, ведь страна неоднократно сражалась за проведение ЧМ самостоятельно, а в сочетании с Испанией и Португалией межконтинентальная заявка станет однозначным фаворитом.

Страна находится гораздо ближе к Испании, а совместная заявка стран Европы и Африки будет больше шансов на победу в голосовании. Марокканцы пять раз неудачно пытались получить право провести ЧМ в прошлом.

Ожидается, что будут бороться за проведение турнира еще две групповые заявки: Саудовская Аравия, Египет и Греция, а также Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили.

Хозяева чемпионата мира 2030 будут избраны на 74 Конгрессе ФИФА в следующем году.

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