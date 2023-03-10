Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Марокко заменит Украину в заявке на ЧМ-2030 arrow

Марокко заменит Украину в заявке на ЧМ-2030

10 марта 2023 10:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Марокко заменит Украину в заявке на ЧМ-2030
Африканская страна может принять Мундиаль вместе с Испанией и Португалией
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

После того, как Украина подала в прошлом году заявку на проведение Мундиаля 2030 вместе с футбольными федерациями Испании и Португалии, нашу страну в этой заявке может изменить Марокко. Среди причин называют продолжение полномасштабной войны и расследование президента УАФ Андрея Павелко.

Об этом сообщает The Athletic.

Читайте также:

Все дело в том, что война против России продолжается и у сторон есть сомнения по поводу того, сможет ли украинская сторона подготовиться к приему матчей группового этапа.

Кроме того, не добавляет плюсов заявке Украины также ситуация с главой украинского футбола Андреем Павелко, обвиняемым в мошенничестве и отмывании денег.

павелко

Марокко считается очень достойной заменой, ведь страна неоднократно сражалась за проведение ЧМ самостоятельно, а в сочетании с Испанией и Португалией межконтинентальная заявка станет однозначным фаворитом.

Страна находится гораздо ближе к Испании, а совместная заявка стран Европы и Африки будет больше шансов на победу в голосовании. Марокканцы пять раз неудачно пытались получить право провести ЧМ в прошлом.

Ожидается, что будут бороться за проведение турнира еще две групповые заявки: Саудовская Аравия, Египет и Греция, а также Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили.

Хозяева чемпионата мира 2030 будут избраны на 74 Конгрессе ФИФА в следующем году.

В длинном сериале под названием "Бой Усика и Фьюри" прошли новые подробности — все идет к тому, что боксеры таки не встретятся. Унификационное сражение между обладателями всех титулов хевивейта стало маловероятным и, скорее всего, украинского боксера ожидает защита против Дюбуа.

Звездный форвард Криштиану Роналду не смог помочь своей команде "Аль-Наср" победить главного конкурента в борьбе за чемпионство в Саудовской Аравии. Португальскому футболисту устроили "теплый" прием фаны "Аль-Иттихад".

 

 

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

10:30 В Черном море нет ракетоносителей, впрочем, угроза не миновала

10:25 ​​​Британская разведка объяснила, почему россия все реже обстреливает Украину

10:18 Сегодня в Киевской области будут раздаваться взрывы — какая причина

Новина з відео

10:17 Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова

10:08 Маск планирует построить в Техасе собственный город

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:57 На войне в Украине погиб экс-офицер Сил обороны Эстонии

09:55 Известный банк решил не судиться с ПриватБанком относительно национализации

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

09:42 Самопровозглашенный "глава" Крыма Аксенов рассказал о "нестандартной" обороне полуострова

09:42 За нападение на пенсионера двух рецидивистов отправили за решетку на 8 лет

Новина з відео

10:30 В Черном море нет ракетоносителей, впрочем, угроза не миновала

Новина з відео

10:17 Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова

Эксклюзив

09:22Полякова дала большие сольные украиноязычные концерты в Киеве: фото и видео

Новина з відео

06:15 Ракицкий стал героем матча "Шахтера" с "Фейенордом"

Новина з відео

23:25 Роналду освистали болельщики, а "Аль-Наср" уступил главным конкурентам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:13 "Наше государство и народ не будут в оковах": Зеленский обратился к украинцам после обстрелов

Новина з відео

19:50 В Грузии активисты продолжают протестовать несмотря на заявление об отзыве закона об "иноагентах"

Новина з відео

19:28 Оккупанты рассказывают об отношении к войне: аудиоперехват

Новина з відео

19:15 Как сделать домашний постный майонез: ТОП три вкусные рецепта

Новина з відео

18:40 Александровская больница в Киеве осталась без отопления и горячей воды, — Кличко

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика, спасшего компот

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Новина з фото

22:22 Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Эксклюзив

13:52россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки

12:23Работодатели из-за кадрового голода повышают зарплаты: что предлагают

Новина з фото

08:05День рождения Кобзаря: образ Шевченко в мемах украинцев

Актуальное по теме

None 10 Март 10:30

В Черном море нет ракетоносителей, впрочем, угроза не миновала

None 10 Март 10:26

​​​Британская разведка объяснила, почему россия все реже обстреливает Украину

None 10 Март 10:22

Сегодня в Киевской области будут раздаваться взрывы — какая причина

None 10 Март 10:30

Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB