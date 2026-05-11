Цыганык поддержал сокращение УПЛ и назвал оптимальный формат лиги

Известный журналист Игорь Цыганык высказался относительно возможного сокращения количества участников украинской Премьер-лиги. По его мнению, нынешний уровень чемпионата не позволяет качественно содержать 16 команд.

Журналист заявил, что сейчас положительно относится к идее уменьшения количества клубов в УПЛ из-за кадровых проблем и разницы в уровне команд. Ранее он не поддерживал эту идею.

"Сейчас отношусь положительно. Мы не имеем футболистов на 16 команд. Легионеры классные к нам не едут. Мы сознательно делаем огромную пропасть между уровнем команд, потому что пытаемся искусственно затянуть команды, которые по своему уровню не соответствуют этому уровню", — сказал Цыганык.

Также журналист привел пример разницы в классе между лидерами чемпионата и аутсайдерами. Он считает, что невозможно сравнивать СК "Полтава" и "Шахтер".

По мнению Цыганика, оптимальным вариантом для украинского чемпионата могла бы стать лига с 12 командами.

В то же время он отметил, что важно не только сократить количество участников, но и создать формат турнира, который будет сохранять интригу до завершения сезона.

"Я считаю, что 12 команд у нас наверняка есть, которые могут дать определенную амбицию, но надо дальше думать о том, чтобы клубы имели дополнительную мотивацию", — отметил Цыганык.

Также Цыганык критически высказался относительно формата с двумя шестерками, отметив, что в нижней части таблицы быстро теряется интерес к турниру.

