Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Призвали уменьшить количество клубов УПЛ: в Украине не хватает футболистов

Призвали уменьшить количество клубов УПЛ: в Украине не хватает футболистов

Ua ru
Дата публикации 11 мая 2026 23:23
Цыганык поддержал сокращение УПЛ и назвал оптимальный формат лиги
Матч ЛНЗ - "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Известный журналист Игорь Цыганык высказался относительно возможного сокращения количества участников украинской Премьер-лиги. По его мнению, нынешний уровень чемпионата не позволяет качественно содержать 16 команд.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Цыганыка.

Цыганык поддержал сокращение УПЛ

Журналист заявил, что сейчас положительно относится к идее уменьшения количества клубов в УПЛ из-за кадровых проблем и разницы в уровне команд. Ранее он не поддерживал эту идею.

"Сейчас отношусь положительно. Мы не имеем футболистов на 16 команд. Легионеры классные к нам не едут. Мы сознательно делаем огромную пропасть между уровнем команд, потому что пытаемся искусственно затянуть команды, которые по своему уровню не соответствуют этому уровню", — сказал Цыганык.

Также журналист привел пример разницы в классе между лидерами чемпионата и аутсайдерами. Он считает, что невозможно сравнивать СК "Полтава" и "Шахтер".

Читайте также:

По мнению Цыганика, оптимальным вариантом для украинского чемпионата могла бы стать лига с 12 командами.

В то же время он отметил, что важно не только сократить количество участников, но и создать формат турнира, который будет сохранять интригу до завершения сезона.

"Я считаю, что 12 команд у нас наверняка есть, которые могут дать определенную амбицию, но надо дальше думать о том, чтобы клубы имели дополнительную мотивацию", — отметил Цыганык.

Также Цыганык критически высказался относительно формата с двумя шестерками, отметив, что в нижней части таблицы быстро теряется интерес к турниру.

Напомним, ситуация вокруг возможного прихода Андреа Мальдеры в сборную Украины остается неопределенной из-за войны.

Также ранее Новини.LIVE сообщал, что киевское "Динамо" имеет проблемы с договоренностью по трансферу одного из лучших нападающих УПЛ.

футбол УПЛ Игорь Цыганык
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации