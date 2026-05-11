Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Закликали зменшити кількість клубів УПЛ: в Україні бракує футболістів

Закликали зменшити кількість клубів УПЛ: в Україні бракує футболістів

Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 23:23
Циганик підтримав скорочення УПЛ та назвав оптимальний формат ліги
Матч ЛНЗ — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Відомий журналіст Ігор Циганик висловився щодо можливого скорочення кількості учасників української Прем’єр-ліги. На його думку, нинішній рівень чемпіонату не дозволяє якісно утримувати 16 команд.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Циганика.

Циганик підтримав скорочення УПЛ

Журналіст заявив, що зараз позитивно ставиться до ідеї зменшення кількості клубів в УПЛ через кадрові проблеми та різницю в рівні команд. Раніше він не підтримував цю ідею.

"Зараз ставлюся позитивно. Ми не маємо футболістів на 16 команд. Легіонери класні до нас не їдуть. Ми свідомо робимо величезну прірву між рівнем команд, тому що намагаємося штучно затягнути команди, які за своїм рівнем не відповідають цьому рівню", — сказав Циганик.

Також журналіст навів приклад різниці в класі між лідерами чемпіонату та аутсайдерами. Він вважає, що неможливо порівнювати СК "Полтава" та "Шахтар".

Читайте також:

На думку Циганика, оптимальним варіантом для українського чемпіонату могла б стати ліга з 12 командами.

Водночас він наголосив, що важливо не лише скоротити кількість учасників, а й створити формат турніру, який зберігатиме інтригу до завершення сезону.

"Я вважаю, що 12 команд у нас напевне є, які можуть дати певну амбіцію, але треба далі думати про те, щоб клуби мали додаткову мотивацію", — зазначив Циганик.

Також Циганик критично висловився щодо формату з двома шістками, зазначивши, що в нижній частині таблиці швидко втрачається інтерес до турніру.

Нагадаємо, ситуація навколо можливого приходу Андреа Мальдери до збірної України залишається невизначеною через війну.

Також раніше Новини.LIVE повідомляв, що київське "Динамо" має проблеми з домовленістю щодо трансферу одного з найкращих нападників УПЛ.

футбол УПЛ Ігор Циганик
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації