Циганик підтримав скорочення УПЛ та назвав оптимальний формат ліги

Матч ЛНЗ — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Відомий журналіст Ігор Циганик висловився щодо можливого скорочення кількості учасників української Прем’єр-ліги. На його думку, нинішній рівень чемпіонату не дозволяє якісно утримувати 16 команд.

Циганик підтримав скорочення УПЛ

Журналіст заявив, що зараз позитивно ставиться до ідеї зменшення кількості клубів в УПЛ через кадрові проблеми та різницю в рівні команд. Раніше він не підтримував цю ідею.

"Зараз ставлюся позитивно. Ми не маємо футболістів на 16 команд. Легіонери класні до нас не їдуть. Ми свідомо робимо величезну прірву між рівнем команд, тому що намагаємося штучно затягнути команди, які за своїм рівнем не відповідають цьому рівню", — сказав Циганик.

Також журналіст навів приклад різниці в класі між лідерами чемпіонату та аутсайдерами. Він вважає, що неможливо порівнювати СК "Полтава" та "Шахтар".

На думку Циганика, оптимальним варіантом для українського чемпіонату могла б стати ліга з 12 командами.

Водночас він наголосив, що важливо не лише скоротити кількість учасників, а й створити формат турніру, який зберігатиме інтригу до завершення сезону.

"Я вважаю, що 12 команд у нас напевне є, які можуть дати певну амбіцію, але треба далі думати про те, щоб клуби мали додаткову мотивацію", — зазначив Циганик.

Також Циганик критично висловився щодо формату з двома шістками, зазначивши, що в нижній частині таблиці швидко втрачається інтерес до турніру.

