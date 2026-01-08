Видео
Главная Спорт Россия и Франция провели обмен заключенного баскетболиста-хакера

Россия и Франция провели обмен заключенного баскетболиста-хакера

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 21:54
Россия и Франция обменяли баскетболиста Касаткина на известного исследователя
Российский баскетболист Даниил Касаткин. Фото: росСМИ

Правительства России и Франции провели обмен заключенными. Париж отпустил баскетболиста Даниила Касаткина, которого французы задержали за хакерство.

Об обмене России и Франции сообщили российские СМИ.

Лоран Винатье
Лоран Винатье. Фото: AP

Касаткина обменяли на обвиняемого в шпионаже

Российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на французского исследователя Лорана Винатье.

Касаткин был задержан 21 июня во Франции по запросу США. Американские правоохранительные органы считают его участником хакерской группировки, занимавшейся атаками с использованием мошеннических программ.

Парижский суд ранее согласовал экстрадицию баскетболиста в США.

По данным следствия, хакерская сеть действовала в 2020-2022 годах и атаковала около 900 компаний, в том числе два федеральных учреждения США. В случае доказательства вины баскетболисту грозило до 25 лет заключения.

Лоран Винатье был обвинен Россией в шпионаже. В 2024 году его приговорили к трем годам лишения свободы за отказ подать документы для включения в реестр иностранных агентов. В мае 2025 года против него открыли новое уголовное дело за шпионаж, предусматривающее наказание до 20 лет заключения.

Автор:
Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
