Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Росія та Франція провели обмін ув'язненого баскетболіста-хакера

Росія та Франція провели обмін ув'язненого баскетболіста-хакера

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 21:54
Росія та Франція обміняли баскетболіста Касаткіна на відомого дослідника
Російський баскетболіст Данило Касаткін. Фото: росЗМІ

Уряди Росії та Франції провели обмін ув'язненими. Париж відпустив баскетболіста Данила Касаткіна, якого французи затримали за хакерство.

Про обмін Росії та Франції повідомили російські ЗМІ.

Реклама
Читайте також:
Лоран Винатье
Лоран Вінатьє. Фото: AP

Касаткіна обміняли на обвинуваченого в шпіонажі

Російського баскетболіста Данила Касаткіна обміняли на французького дослідника Лорана Вінатьє.

Касаткіна затримали 21 червня у Франції на запит США. Американські правоохоронні органи вважають його учасником хакерського угруповання, що займалося атаками з використанням шахрайських програм.

Паризький суд раніше погодив екстрадицію баскетболіста до США.

За даними слідства, хакерська мережа діяла у 2020–2022 роках і атакувала близько 900 компаній, зокрема дві федеральні установи США. У разі доведення вини баскетболісту загрожувало до 25 років ув’язнення.

Лоран Вінатьє був обвинувачений Росією в шпигунстві. У 2024 році його засудили до трьох років позбавлення волі за відмову подати документи для включення до реєстру іноземних агентів. У травні 2025 року проти нього відкрили нову кримінальну справу за шпигунство, що передбачало покарання до 20 років ув’язнення.

Нагадаємо, син колишнього гравця"Шахтаря" потрапив у розшук ТЦК.

Раніше чемпіон світу з боксу Олександр Усик купив собі швидкісний автомобіль.

Франція хакери Баскетбол Росія обмін
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації