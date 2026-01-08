Росія та Франція обміняли баскетболіста Касаткіна на відомого дослідника

Російський баскетболіст Данило Касаткін. Фото: росЗМІ

Уряди Росії та Франції провели обмін ув'язненими. Париж відпустив баскетболіста Данила Касаткіна, якого французи затримали за хакерство.

Про обмін Росії та Франції повідомили російські ЗМІ.

Лоран Вінатьє. Фото: AP

Касаткіна обміняли на обвинуваченого в шпіонажі

Російського баскетболіста Данила Касаткіна обміняли на французького дослідника Лорана Вінатьє.

Касаткіна затримали 21 червня у Франції на запит США. Американські правоохоронні органи вважають його учасником хакерського угруповання, що займалося атаками з використанням шахрайських програм.

Паризький суд раніше погодив екстрадицію баскетболіста до США.

За даними слідства, хакерська мережа діяла у 2020–2022 роках і атакувала близько 900 компаній, зокрема дві федеральні установи США. У разі доведення вини баскетболісту загрожувало до 25 років ув’язнення.

Лоран Вінатьє був обвинувачений Росією в шпигунстві. У 2024 році його засудили до трьох років позбавлення волі за відмову подати документи для включення до реєстру іноземних агентів. У травні 2025 року проти нього відкрили нову кримінальну справу за шпигунство, що передбачало покарання до 20 років ув’язнення.

