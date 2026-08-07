Стадион Черноморца серьезно пострадал из-за российской атаки

Стадион в Одессе до и после обстрела. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

В последние недели российские войска практически неприрывно обстреливают Одессу. На город запускают баллистические ракеты и ударные беспилотники. Некоторые из них достигают цели.

Один из таких обстрелов привел к разрушениям на одном из старейших стадионов Украины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на местные паблики.

Вскоре после полудня в пятницу, 7 августа, россияне снова обстреляли Одессу. Оккупанты нанесли по городу ракетный удар с использованием "Ониксов". Также удар был осуществлен баражирующими боеприпасами типа "Бандероль". В итоге зафиксированы разрушения в разных районах украинского города.

Пострадал известный стадион

В результате этой атаки частичные разрушения получила домашняя арена местного футбольного клуба "Черноморец". В фасаде стадиона, который был построен еще в 1936 году, появилась большая дыра. Также обломки снарядов повредили газон и трибуны. В ложах арены были выбиты стекла. Согласно поступившим сообщениям, в результате атаки есть пострадавшие.

Уже в субботу, 8 августа, "Черноморец" должен сыграть в Одессе против "Колоса" из Ковалевки в рамках 2 тура Премьер-лиги. В данный момент судьба этого поединка остается неизвестной.

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