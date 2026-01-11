Российский обстрел разрушил квартиру украинского спортсмена - видео

Российский обстрел разрушил квартиру украинского спортсмена
После очередного российского обстрела пострадало жилье одного из украинских спортсменов. Ударная волна и обломки разрушили квартиру в многоэтажке.
Об этом в Twitter сообщил украинский скелетонист Владислав Гераскевич.
Is "sport out politics"?- Владислав Гераскевич ОЛИ (@heraskevych) 11 января 2026 года
Дом олимпийского тяжелоатлета Игоря Шимечко, где он живет с семьей, разрушен российским обстрелом.
В то же время все больше международных спортивных организаций разрешают российским и белорусским спортсменам выступать в... pic.twitter.com/aoAdz4HVcw
Попадание в квартиру украинского спортсмена
Гераскевич жестко отреагировал на решение международных спортивных организаций допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
На фоне этих решений Гераскевич сообщил, что в результате российского обстрела был разрушен дом украинского тяжелоатлета Игоря Шимечко, в котором тот проживал вместе с семьей.
По словам спортсмена, выглядит циничным, что представителям государств-агрессоров позволяют возвращаться на международную спортивную арену, тогда как украинские атлеты теряют дома из-за войны.
Гераскевич отметил, что российский спорт является составляющей государственной пропаганды, а игнорирование этого факта международными федерациями фактически означает толерирование действий России. Он призвал к полной изоляции российского спорта от международных соревнований до прекращения агрессии против Украины.
Напомним, 49-летний легендарный боксер Владимир Кличко провел спарринг с молодым боксером сборной Украины.
Сын легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма отказался от родителей.
Читайте Новини.LIVE!