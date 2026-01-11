Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Российский обстрел разрушил квартиру украинского спортсмена

Российский обстрел разрушил квартиру украинского спортсмена

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 18:14
Российский обстрел разрушил квартиру украинского спортсмена - видео
Кадры разрушенного помещения. Фото: кадр из видео

После очередного российского обстрела пострадало жилье одного из украинских спортсменов. Ударная волна и обломки разрушили квартиру в многоэтажке.

Об этом в Twitter сообщил украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

Реклама
Читайте также:

Попадание в квартиру украинского спортсмена

Гераскевич жестко отреагировал на решение международных спортивных организаций допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

На фоне этих решений Гераскевич сообщил, что в результате российского обстрела был разрушен дом украинского тяжелоатлета Игоря Шимечко, в котором тот проживал вместе с семьей.

По словам спортсмена, выглядит циничным, что представителям государств-агрессоров позволяют возвращаться на международную спортивную арену, тогда как украинские атлеты теряют дома из-за войны.

Гераскевич отметил, что российский спорт является составляющей государственной пропаганды, а игнорирование этого факта международными федерациями фактически означает толерирование действий России. Он призвал к полной изоляции российского спорта от международных соревнований до прекращения агрессии против Украины.

Напомним, 49-летний легендарный боксер Владимир Кличко провел спарринг с молодым боксером сборной Украины.

Сын легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма отказался от родителей.

обстрелы война в Украине тяжелая атлетика разрушения Владислав Гераскевич
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации