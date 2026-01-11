Российский обстрел разрушил квартиру украинского спортсмена - видео

Кадры разрушенного помещения. Фото: кадр из видео

После очередного российского обстрела пострадало жилье одного из украинских спортсменов. Ударная волна и обломки разрушили квартиру в многоэтажке.

Об этом в Twitter сообщил украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

Is "sport out politics"?



Дом олимпийского тяжелоатлета Игоря Шимечко, где он живет с семьей, разрушен российским обстрелом.



В то же время все больше международных спортивных организаций разрешают российским и белорусским спортсменам выступать в... pic.twitter.com/aoAdz4HVcw - Владислав Гераскевич ОЛИ (@heraskevych) 11 января 2026 года

Попадание в квартиру украинского спортсмена

Гераскевич жестко отреагировал на решение международных спортивных организаций допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

На фоне этих решений Гераскевич сообщил, что в результате российского обстрела был разрушен дом украинского тяжелоатлета Игоря Шимечко, в котором тот проживал вместе с семьей.

По словам спортсмена, выглядит циничным, что представителям государств-агрессоров позволяют возвращаться на международную спортивную арену, тогда как украинские атлеты теряют дома из-за войны.

Гераскевич отметил, что российский спорт является составляющей государственной пропаганды, а игнорирование этого факта международными федерациями фактически означает толерирование действий России. Он призвал к полной изоляции российского спорта от международных соревнований до прекращения агрессии против Украины.

