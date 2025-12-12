Росія атакувала спортшколу в Шостці під час тренування дітей

Результати обстрілу. Фото: Reuters/ДСНС Сумської області

У п'ятницю, 12 грудня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Сумської області. Під удар потрапив спортивний комплекс у місті Шостка, де в момент атаки проходило планове дитяче тренування.

За даними обласної влади, удар було завдано із застосуванням безпілотників, повідомляє Telegram-канал голови Сумської ОВА.

По спортивному об'єкту було направлено два БПЛА. У будівлі в цей момент перебували діти та тренерський персонал, яких вдалося оперативно евакуювати в безпечне місце. За попередньою інформацією, загиблих і поранених серед дітей та дорослих немає.

Що відомо про удар по спорткомплексу

Під час обстрілу відбувалося тренування зі спортивної акробатики, у якому брали участь 15 дітей та п'ять тренерів. Відеозаписи моменту влучання безпілотника було опубліковано в місцевих Telegram-каналах, фіксуючи пряме влучання по будівлі.

Цей спортивний об'єкт уже зазнавав атак раніше. Окрім того, цього ж дня російські війська обстріляли мінометами Середино-Будську громаду Сумської області, унаслідок чого поранення дістала 76-річна жінка, яку госпіталізували і якій надають медичну допомогу.

