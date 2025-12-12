Россия атаковала спортшколу в Шостке во время тренировки детей

Результаты обстрела. Фото: Reuters/ДСНС Сумской области

В пятницу, 12 декабря, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Сумской области. Под удар попал спортивный комплекс в городе Шостка, где в момент атаки проходила плановая детская тренировка.

По данным областных властей, удар был нанесен с применением беспилотников, сообщает Telegram-канал главы Сумской ОВА.

По спортивному объекту были направлены два БПЛА. В здании в этот момент находились дети и тренерский персонал, которых удалось оперативно эвакуировать в безопасное место. По предварительной информации, погибших и раненых среди детей и взрослых нет.

Что известно об ударе по спорткомплексу

Во время обстрела проходила тренировка по спортивной акробатике, в которой участвовали 15 детей и пять тренеров. Видеозаписи момента попадания беспилотника были опубликованы в местных Telegram-каналах, фиксируя прямое попадание по зданию.

Данный спортивный объект уже подвергался атакам ранее. Кроме того, в этот же день российские войска обстреляли минометами Середино-Будскую общину Сумской области, в результате чего ранения получила 76-летняя женщина, которую госпитализировали и которой оказывают медицинскую помощь.

