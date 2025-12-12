Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Россияне во время обстрела попали в спорткомплекс в Сумах

Россияне во время обстрела попали в спорткомплекс в Сумах

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 19:31
Россия атаковала спортшколу в Шостке во время тренировки детей
Результаты обстрела. Фото: Reuters/ДСНС Сумской области

В пятницу, 12 декабря, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Сумской области. Под удар попал спортивный комплекс в городе Шостка, где в момент атаки проходила плановая детская тренировка.

По данным областных властей, удар был нанесен с применением беспилотников, сообщает Telegram-канал главы Сумской ОВА.

Реклама
Читайте также:

По спортивному объекту были направлены два БПЛА. В здании в этот момент находились дети и тренерский персонал, которых удалось оперативно эвакуировать в безопасное место. По предварительной информации, погибших и раненых среди детей и взрослых нет.

Что известно об ударе по спорткомплексу

Во время обстрела проходила тренировка по спортивной акробатике, в которой участвовали 15 детей и пять тренеров. Видеозаписи момента попадания беспилотника были опубликованы в местных Telegram-каналах, фиксируя прямое попадание по зданию.

Данный спортивный объект уже подвергался атакам ранее. Кроме того, в этот же день российские войска обстреляли минометами Середино-Будскую общину Сумской области, в результате чего ранения получила 76-летняя женщина, которую госпитализировали и которой оказывают медицинскую помощь. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик в начале 2026 года может продолжить карьеру в клубе, где играет его друг. 

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин ответил скептикам после уверенной победы своей команды в Лиге чемпионов. 

Бывший форвард Олег Саленко назвал самые проблемные позиции в составе киевского "Динамо". 

спорт Сумы обстрелы война в Украине спорткомплекс
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации