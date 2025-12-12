Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Саленко указал на ключевые проблемы Динамо в еврокубках

Саленко указал на ключевые проблемы Динамо в еврокубках

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 13:05
Саленко назвал проблемные позиции Динамо после игры в Италии
Игроки "Динамо" перед игрой. Фото: пресс-служба клуба

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко поделился своей оценкой матча команды против "Фиорентины" (1:2) в Лиге конференций. По его мнению, игра в целом получилась равной, однако уровень обеих команд оставлял желать лучшего.

Киевляне не сумели использовать моменты, которые у них появлялись, объяснил Саленко для портала Meta.

Реклама
Читайте также:

Олег Саленко отметил, что первый тайм нельзя назвать провальным для "Динамо", поскольку и итальянский клуб не создал большого количества острых эпизодов. При этом он указал на персональные проблемы в атаке и обороне, которые, по его мнению, существенно повлияли на итог встречи. 

Владислав Кабаев
Подопечные Костюка после забитого гола. Фото: пресс-служба клуба

Главные ошибки "Динамо"

Саленко подчеркнул, что тренерский штаб во втором тайме сделал логичную ставку на дальние удары, поскольку киевлянам было сложно проникать в штрафную площадь соперника. Этот подход частично сработал, однако после забитого мяча команда вновь сместилась к собственной штрафной, что негативно сказалось на контроле игры и результате.

"Это была игра двух равных слабых команд, и говорить о каком-то преимуществе сложно. В атаке у "Динамо" сейчас очевидные проблемы, и это нужно решать. После того как счет сравняли, команда снова села назад, и именно это стало ключевым моментом", — заявил Саленко. 

После пяти туров в Лиге Конференций "Динамо" занимает 28 место в таблице. Впереди у команды номинально домашний матч с командой "Ноа".  

Напомним, вратарь Анатолий Трубин обратился к хейтерам после того, как его "Бенфика" обыграла "Наполи". 

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик в начале 2026 года может оказаться в зарубежной команде, за которую выступает его друг. 

спорт футбол Динамо Лига Конференций Фиорентина Олег Саленко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации