Саленко назвал проблемные позиции Динамо после игры в Италии

Игроки "Динамо" перед игрой. Фото: пресс-служба клуба

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко поделился своей оценкой матча команды против "Фиорентины" (1:2) в Лиге конференций. По его мнению, игра в целом получилась равной, однако уровень обеих команд оставлял желать лучшего.

Киевляне не сумели использовать моменты, которые у них появлялись, объяснил Саленко для портала Meta.

Олег Саленко отметил, что первый тайм нельзя назвать провальным для "Динамо", поскольку и итальянский клуб не создал большого количества острых эпизодов. При этом он указал на персональные проблемы в атаке и обороне, которые, по его мнению, существенно повлияли на итог встречи.

Подопечные Костюка после забитого гола. Фото: пресс-служба клуба

Главные ошибки "Динамо"

Саленко подчеркнул, что тренерский штаб во втором тайме сделал логичную ставку на дальние удары, поскольку киевлянам было сложно проникать в штрафную площадь соперника. Этот подход частично сработал, однако после забитого мяча команда вновь сместилась к собственной штрафной, что негативно сказалось на контроле игры и результате.

"Это была игра двух равных слабых команд, и говорить о каком-то преимуществе сложно. В атаке у "Динамо" сейчас очевидные проблемы, и это нужно решать. После того как счет сравняли, команда снова села назад, и именно это стало ключевым моментом", — заявил Саленко.

После пяти туров в Лиге Конференций "Динамо" занимает 28 место в таблице. Впереди у команды номинально домашний матч с командой "Ноа".

