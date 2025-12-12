Відео
Саленко вказав на ключові проблеми Динамо в єврокубках

Саленко вказав на ключові проблеми Динамо в єврокубках

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 13:05
Саленко назвав проблемні позиції Динамо після гри в Італії
Гравці "Динамо" перед грою. Фото: пресслужба клубу

Колишній нападник київського "Динамо" Олег Саленко поділився своєю оцінкою матчу команди проти "Фіорентини" (1:2) у Лізі конференцій. На його думку, гра загалом вийшла рівною, проте рівень обох команд залишав бажати кращого.

Кияни не зуміли використати моменти, які в них з'являлися, пояснив Саленко для порталу Meta.



Олег Саленко зазначив, що перший тайм не можна назвати провальним для "Динамо", оскільки й італійський клуб не створив великої кількості гострих епізодів. При цьому він вказав на персональні проблеми в атаці та обороні, які, на його думку, суттєво вплинули на підсумок зустрічі.

Владислав Кабаев
Підопічні Костюка після забитого гола. Фото: пресслужба клубу

Головні помилки "Динамо"

Саленко підкреслив, що тренерський штаб у другому таймі зробив логічну ставку на дальні удари, оскільки киянам було складно проникати в штрафний майданчик суперника. Цей підхід частково спрацював, однак після забитого м'яча команда знову змістилася до власного штрафного майданчика, що негативно позначилося на контролі гри та результаті.

"Це була гра двох рівних слабких команд, і говорити про якусь перевагу складно. В атаці в "Динамо" зараз очевидні проблеми, і це потрібно вирішувати. Після того як рахунок зрівняли, команда знову сіла назад, і саме це стало ключовим моментом", — заявив Саленко.

Після п'яти турів у Лізі Конференцій "Динамо" посідає 28 місце в таблиці. Попереду в команди номінально домашній матч із командою "Ноа".

Нагадаємо, воротар Анатолій Трубін звернувся до хейтерів після того, як його "Бенфіка" обіграла "Наполі".

Вінгер збірної України Михайло Мудрик на початку 2026 року може опинитися в закордонній команді, за яку виступає його друг.

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій Фіорентина Олег Саленко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
