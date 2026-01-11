Відео
Головна Спорт Російський обстріл зруйнував помешкання українського спортсмена

Російський обстріл зруйнував помешкання українського спортсмена

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 18:14
Російський обстріл зруйнував квартиру українського спортсмена — відео
Кадри зруйнованого помешкання. Фото: кадр з відео

Після чергового російського обстрілу постраждало помешкання одного із українських спортсменів. Ударна хвиля та уламки зруйнували квартиру в багатоповерхівці.

Про це в Twitter повідомив український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Читайте також:

Влучання у квартиру українського спортсмена

Гераскевич жорстко відреагував на рішення міжнародних спортивних організацій допускати російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

На тлі цих рішень Гераскевич повідомив, що внаслідок російського обстрілу було зруйновано будинок українського важкоатлета Ігоря Шимечка, у якому той проживав разом із родиною.

За словами спортсмена, виглядає цинічним, що представникам держав-агресорів дозволяють повертатися на міжнародну спортивну арену, тоді як українські атлети втрачають домівки через війну.

Гераскевич наголосив, що російський спорт є складовою державної пропаганди, а ігнорування цього факту міжнародними федераціями фактично означає толерування дій Росії. Він закликав до повної ізоляції російського спорту від міжнародних змагань до припинення агресії проти України.

Нагадаємо, 49-річний легендарний боксер Володимир Кличко провів спаринг з молодим боксером збірної України.

Син легендарного англійського футболіста Девіда Бекхема відмовився від батьків.

обстріли війна в Україні важка атлетика руйнування Владислав Гераскевич
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
