Російський обстріл зруйнував квартиру українського спортсмена — відео

Російський обстріл зруйнував помешкання українського спортсмена
Після чергового російського обстрілу постраждало помешкання одного із українських спортсменів. Ударна хвиля та уламки зруйнували квартиру в багатоповерхівці.
Про це в Twitter повідомив український скелетоніст Владислав Гераскевич.
Is “sport out politics”?— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) January 11, 2026
The home of Olympic weightlifter Ihor Shymechko, where he lives with his family, was destroyed by a russian shelling attack.
At the same time, more and more international sports organizations are allowing russian and Belarusian athletes to compete in… pic.twitter.com/aoAdz4HVcw
Влучання у квартиру українського спортсмена
Гераскевич жорстко відреагував на рішення міжнародних спортивних організацій допускати російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.
На тлі цих рішень Гераскевич повідомив, що внаслідок російського обстрілу було зруйновано будинок українського важкоатлета Ігоря Шимечка, у якому той проживав разом із родиною.
За словами спортсмена, виглядає цинічним, що представникам держав-агресорів дозволяють повертатися на міжнародну спортивну арену, тоді як українські атлети втрачають домівки через війну.
Гераскевич наголосив, що російський спорт є складовою державної пропаганди, а ігнорування цього факту міжнародними федераціями фактично означає толерування дій Росії. Він закликав до повної ізоляції російського спорту від міжнародних змагань до припинення агресії проти України.
