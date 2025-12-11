Ротань получил рекордный штраф и дисквалификацию от КДК УАФ

Руслан Ротань. Фото: "Полесье"

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел поведение главного тренера "Полесья" Руслана Ротаня в матче 15-го тура УПЛ против "Руха" (0:1). В том матче специалист позволил себе оскорбления в сторону арбитра, за что и был удален с поля.

Паблик "ТаТоТаке" сообщил решение КДК по Ротаню.

КДК наказало главного тренера

После эмоционального инцидента в матче против "Руха" наставник житомирян получил сразу два серьезных наказания.

КДК назначил Ротаню пятиматчевую дисквалификацию, причем два матча — условные. Но еще более громкой стала финансовая часть решения: УАФ оштрафовала тренера на 200 тысяч гривен за неспортивное поведение.

Штраф от КДК стал самым большим, который когда-либо накладывали на тренеров в истории Украинской Премьер-лиги.

К тому же команда из-за травмы потеряла Владислава Велетня и из-за дисквалификации Александра Андриевского.

