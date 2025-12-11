Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ротань получил самую жесткую дисквалификацию и штраф в УПЛ

Ротань получил самую жесткую дисквалификацию и штраф в УПЛ

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 20:36
Ротань получил рекордный штраф и дисквалификацию от КДК УАФ
Руслан Ротань. Фото: "Полесье"

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел поведение главного тренера "Полесья" Руслана Ротаня в матче 15-го тура УПЛ против "Руха" (0:1). В том матче специалист позволил себе оскорбления в сторону арбитра, за что и был удален с поля.

Паблик "ТаТоТаке" сообщил решение КДК по Ротаню.

Реклама
Читайте также:

КДК наказало главного тренера

После эмоционального инцидента в матче против "Руха" наставник житомирян получил сразу два серьезных наказания.

КДК назначил Ротаню пятиматчевую дисквалификацию, причем два матча — условные. Но еще более громкой стала финансовая часть решения: УАФ оштрафовала тренера на 200 тысяч гривен за неспортивное поведение.

Штраф от КДК стал самым большим, который когда-либо накладывали на тренеров в истории Украинской Премьер-лиги.

К тому же команда из-за травмы потеряла Владислава Велетня и из-за дисквалификации Александра Андриевского.

Напомним, французы дали оценку взаимодействию украинца Ильи Забарного и россиянина Матвея Сафонова в матче ЛЧ.

Флорентино Перес хочет сделать новым главным тренером "Реала" Юргена Клоппа, но тот ставит свои условия.

футбол Руслан Ротань Дисквалификация Полесье КДК УАФ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации