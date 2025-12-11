Ротань получил рекордный штраф и дисквалификацию от КДК УАФ

Ротань получил самую жесткую дисквалификацию и штраф в УПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел поведение главного тренера "Полесья" Руслана Ротаня в матче 15-го тура УПЛ против "Руха" (0:1). В том матче специалист позволил себе оскорбления в сторону арбитра, за что и был удален с поля.
Паблик "ТаТоТаке" сообщил решение КДК по Ротаню.
КДК наказало главного тренера
После эмоционального инцидента в матче против "Руха" наставник житомирян получил сразу два серьезных наказания.
КДК назначил Ротаню пятиматчевую дисквалификацию, причем два матча — условные. Но еще более громкой стала финансовая часть решения: УАФ оштрафовала тренера на 200 тысяч гривен за неспортивное поведение.
Штраф от КДК стал самым большим, который когда-либо накладывали на тренеров в истории Украинской Премьер-лиги.
К тому же команда из-за травмы потеряла Владислава Велетня и из-за дисквалификации Александра Андриевского.
