Ротань отримав рекордний штраф та дискваліфікацію від КДК УАФ

Руслан Ротань. Фото: "Полісся"

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув поведінку головного тренера "Полісся" Руслана Ротаня в матчі 15-го туру УПЛ проти "Руху" (0:1). У тому матчі фахівець дозволив собі образи в бік арбітра, за що й був вилучений з поля.

Паблік "ТаТоТаке" повідомив рішення КДК щодо Ротаня.

КДК покарало головного тренера

Після емоційного інциденту в матчі проти "Руха" наставник житомирян отримав одразу два серйозні покарання.

КДК призначив Ротаню п’ятиматчеву дискваліфікацію, причому два матчі — умовні. Але ще гучнішою стала фінансова частина рішення: УАФ оштрафувала тренера на 200 тисяч гривень за неспортивну поведінку.

Штраф від КДК став найбільшим, який будь-коли накладали на тренерів в історії Української Прем’єр-ліги.

До того ж команда через травму втратила Владислава Велетня та через дискваліфікацію Олександра Андрієвського.

