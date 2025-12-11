Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ротань отримав найжорсткішу дискваліфікацію та штраф в УПЛ

Ротань отримав найжорсткішу дискваліфікацію та штраф в УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 20:36
Ротань отримав рекордний штраф та дискваліфікацію від КДК УАФ
Руслан Ротань. Фото: "Полісся"

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув поведінку головного тренера "Полісся" Руслана Ротаня в матчі 15-го туру УПЛ проти "Руху" (0:1). У тому матчі фахівець дозволив собі образи в бік арбітра, за що й був вилучений з поля.

Паблік "ТаТоТаке" повідомив рішення КДК щодо Ротаня.

Реклама
Читайте також:

КДК покарало головного тренера

Після емоційного інциденту в матчі проти "Руха" наставник житомирян отримав одразу два серйозні покарання.

КДК призначив Ротаню п’ятиматчеву дискваліфікацію, причому два матчі — умовні. Але ще гучнішою стала фінансова частина рішення: УАФ оштрафувала тренера на 200 тисяч гривень за неспортивну поведінку.

Штраф від КДК став найбільшим, який будь-коли накладали на тренерів в історії Української Прем’єр-ліги.

До того ж команда через травму втратила Владислава Велетня та через дискваліфікацію Олександра Андрієвського.

Нагадаємо, французи дали оцінку взаємодії українця Іллі Забарного та росіянина Матвія Сафонова в матчі ЛЧ.

Флорентіно Перес хоче зробити новим головним тренером "Реала" Юргена Клоппа, але той ставить свої умови.

футбол Руслан Ротань Дискваліфікація Полісся КДК УАФ
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації