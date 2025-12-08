У Поліссі підтвердили серйозну травму Велетня — відомі деталі

Гравці "Полісся" перед матчем. Фото: instagram.com/vlad_ve/

У "Поліссі" вперше детально прокоментували характер травм Владислава Велетня та Бориса Крушинського, отриманих напередодні важливої частини сезону. Керівництво клубу визнало, що пошкодження одного з ключових виконавців виявилося значно серйознішим, ніж передбачалося спочатку.

Ситуація з травмованими стане великою кадровою проблемою для команди Руслана Ротаня, повідомила пресслужба клубу.

Реклама

Читайте також:

Владислав Велетень вибув на тривалий термін через поєднану травму, яка торкнулася одразу декількох структур. У клубі називають його втрату ударом по тактичних можливостях команди та зазначають, що розраховували присвятити йому перемогу в попередньому матчі, однак планам завадили обставини. Щодо Крушинського, пошкодження виявилося менш серйозним, і захисника замінили радше профілактично.

Владислав Велетень у "Поліссі". Фото: instagram.com/vlad_ve/

Ситуація зі складом перед матчем проти "Карпат"

У "Поліссі" уточнили, що найближчий тур команда проведе без Андрієвського, який пропускає гру з дисциплінарних причин. В іншому кадрова ситуація залишається стабільною, а відновлення травмованих футболістів відбуватиметься під контролем медичного штабу. У клубі підкреслюють, що команда зберігає емоційний баланс і готується компенсувати втрати користуючись з глибини складу.

"У Велетня дуже серйозна травма, і він пропустить щонайменше чотири, а можливо й шість місяців. Там і перелом, і порвані зв'язки, тому це дуже велика втрата для нас. Що стосується Крушинського, у нього невелике пошкодження задньої поверхні стегна, і ми вирішили не ризикувати", — пояснив Кравченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, до якого клубу може перейти Андрій Лунін уже під час зимового трансферного вікна.

У мадридському "Реалі" обирають нового тренера між двома відомими кандидатами.