В Полесье признали тяжелый характер травмы основного игрока

В Полесье признали тяжелый характер травмы основного игрока

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 15:15
В Полесье подтвердили серьезную травму Велетня — известны детали
Игроки "Полесья" перед матчем. Фото: instagram.com/vlad_ve/

В "Полесье" впервые подробно прокомментировали характер травм Владислава Велетня и Бориса Крушинского, полученных накануне важной части сезона. Руководство клуба признало, что повреждение одного из ключевых исполнителей оказалось значительно серьезнее, чем предполагалось изначально.

Ситуация с травмированными станет большой кадровой проблемой для команды Руслана Ротаня, сообщила пресс-служба клуба. 



Владислав Велетень выбыл на длительный срок из-за сочетанной травмы, которая затронула сразу несколько структур. В клубе называют его потерю ударом по тактическим возможностям команды и отмечают, что рассчитывали посвятить ему победу в предыдущем матче, однако планам помешали обстоятельства. Что касается Крушинского, повреждение оказалось менее серьезным, и защитника заменили скорее профилактически. 

Владислав Велетень
Владислав Велетень в "Полесье". Фото: instagram.com/vlad_ve/

Ситуация с составом перед матчем против "Карпат"

В "Полесье" уточнили, что ближайший тур команда проведет без Андриевского, который пропускает игру по дисциплинарным причинам. В остальном кадровая обстановка остается стабильной, а восстановление травмированных футболистов будет проходить под контролем медицинского штаба. В клубе подчеркивают, что команда сохраняет эмоциональный баланс и готовится компенсировать потери за счет глубины состава.

"У Велетня очень серьезная травма, и он пропустит минимум четыре, а возможно и шесть месяцев. Там и перелом, и порванные связки, поэтому это очень большая потеря для нас. Что касается Крушинского, у него небольшое повреждение задней поверхности бедра, и мы решили не рисковать", — объяснил Кравченко.  

спорт футбол Полесье травма Владислав Велетень
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
