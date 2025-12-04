Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2025

Сборная Украины благодаря шести голам разгромила Испанию
В мексиканском Канкуне продолжается чемпионат мира по сокке. Сборная Украины в последнем матче группы G противостояли Испании.
В третьем туре Украина победила со счетом 6:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Украина не оставила шансов Испании
Украинцы доминировали на протяжении всего поединка и отметились шестью голами. Забивали мячи Тимофей Листопад, Иван Гребенюк, Виталий Кузьмак, Сергей Максимец, а Виталий Гошкодеря оформил дубль.
Испания забила свой единственный гол лишь тогда, когда украинцы вели в счете и допустили ошибку в большинстве, заменив вратаря на полевого футболиста.
Украина — Испания — 6:1
Голы Украины: Листопад, 21, Гребенюк, 26, Кузьмак, 28, Гошкодеря, 39, 40+1, Максимец, 40.
Группа G:
- Украина — 9 очков;
- Германия — 3;
- Испания — 3;
- Колумбия — 3.
Благодаря трем победам сине-желтые вышли в плей-офф с первого места и продолжают борьбу за титул чемпиона мира.
