Україна
Сборная Украины благодаря шести голам разгромила Испанию

Сборная Украины благодаря шести голам разгромила Испанию

ru
Дата публикации 4 декабря 2025 06:45
Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2025
Матч Украина — Испания. Фото: кадр из видео

В мексиканском Канкуне продолжается чемпионат мира по сокке. Сборная Украины в последнем матче группы G противостояли Испании.

В третьем туре Украина победила со счетом 6:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Украина не оставила шансов Испании

Украинцы доминировали на протяжении всего поединка и отметились шестью голами. Забивали мячи Тимофей Листопад, Иван Гребенюк, Виталий Кузьмак, Сергей Максимец, а Виталий Гошкодеря оформил дубль.

Испания забила свой единственный гол лишь тогда, когда украинцы вели в счете и допустили ошибку в большинстве, заменив вратаря на полевого футболиста.

Украина — Испания — 6:1
Голы Украины: Листопад, 21, Гребенюк, 26, Кузьмак, 28, Гошкодеря, 39, 40+1, Максимец, 40.

Группа G:

  1. Украина — 9 очков;
  2. Германия — 3;
  3. Испания — 3;
  4. Колумбия — 3.

Благодаря трем победам сине-желтые вышли в плей-офф с первого места и продолжают борьбу за титул чемпиона мира.

Напомним, киевская теннисистка Марта Костюк получала предложения о смене гражданства.

Французский клуб может арендовать украинского вингера Михаила Мудрика.

УАФ Испания чемпионат мира сокка Сборная Украины по сокке
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
