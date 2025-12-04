Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2025

Матч Украина — Испания. Фото: кадр из видео

В мексиканском Канкуне продолжается чемпионат мира по сокке. Сборная Украины в последнем матче группы G противостояли Испании.

В третьем туре Украина победила со счетом 6:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Украина не оставила шансов Испании

Украинцы доминировали на протяжении всего поединка и отметились шестью голами. Забивали мячи Тимофей Листопад, Иван Гребенюк, Виталий Кузьмак, Сергей Максимец, а Виталий Гошкодеря оформил дубль.

Испания забила свой единственный гол лишь тогда, когда украинцы вели в счете и допустили ошибку в большинстве, заменив вратаря на полевого футболиста.

Украина — Испания — 6:1

Голы Украины: Листопад, 21, Гребенюк, 26, Кузьмак, 28, Гошкодеря, 39, 40+1, Максимец, 40.

Группа G:

Украина — 9 очков; Германия — 3; Испания — 3; Колумбия — 3.

Благодаря трем победам сине-желтые вышли в плей-офф с первого места и продолжают борьбу за титул чемпиона мира.

