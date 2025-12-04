Україна розгромила Іспанію та вийшла у плей-оф ЧС-2025

Збірна України завдяки шести голам розгромила Іспанію
У мексиканському Канкуні продовжується чемпінат світу з сокки. Збірна України в останньому матчі групи G протистояли Іспанії.
У третьому турі Україна перемогла з рахунком 6:1, повідомив портал Новини.LIVE.
Україна не залишила шансів Іспанії
Українці домінували протягом усього поєдинку й відзначилися шістьма голами. Забивали м'ячі Тимофій Листопад, Іван Гребенюк, Віталій Кузьмак, Сергій Максимець, а Віталій Гошкодеря оформив дубль.
Іспанія забила свій єдиний гол лише тоді, коли українці вели в рахунку і допустили помилку в більшості, замінивши воротаря на польового футболіста.
Україна — Іспанія — 6:1
Голи України: Листопад, 21, Гребенюк, 26, Кузьмак, 28, Гошкодеря, 39, 40+1, Максимець, 40.
Група G:
- Україна — 9 очок;
- Німеччина — 3;
- Іспанія — 3;
- Колумбія — 3.
Завдяки трьом перемогам синьо-жовті вийшли у плей-оф з першого місця й продовжують боротьбу за титул чемпіона світу.
