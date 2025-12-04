Відео
Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 06:45
Україна розгромила Іспанію та вийшла у плей-оф ЧС-2025
Матч Україна — Іспанія. Фото: кадр з відео

У мексиканському Канкуні продовжується чемпінат світу з сокки. Збірна України в останньому матчі групи G протистояли Іспанії.

У третьому турі Україна перемогла з рахунком 6:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Україна не залишила шансів Іспанії

Українці домінували протягом усього поєдинку й відзначилися шістьма голами. Забивали м'ячі Тимофій Листопад, Іван Гребенюк, Віталій Кузьмак, Сергій Максимець, а Віталій Гошкодеря оформив дубль.

Іспанія забила свій єдиний гол лише тоді, коли українці вели в рахунку і допустили помилку в більшості, замінивши воротаря на польового футболіста.

Україна — Іспанія — 6:1
Голи України: Листопад, 21, Гребенюк, 26, Кузьмак, 28, Гошкодеря, 39, 40+1, Максимець, 40.

Група G:

  1. Україна — 9 очок;
  2. Німеччина — 3;
  3. Іспанія — 3;
  4. Колумбія — 3.

Завдяки трьом перемогам синьо-жовті вийшли у плей-оф з першого місця й продовжують боротьбу за титул чемпіона світу.

УАФ Іспанія чемпіонат світу сокка Збірна України з сокки
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
