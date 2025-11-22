Шахтер разгромил Оболонь и укрепил лидерство в УПЛ

Валерий Бондарь. Фото: "Шахтер"

В УПЛ проходит 13-й тур УПЛ. Лидер турнирной таблицы донецкий "Шахтер" противостоял киевской "Оболони".

"Шахтер" разгромил соперника, забив в ворота соперника шесть мячей, сообщил портал Новини.LIVE.

Как "Шахтер" разгромил "Оболонь"

Хозяева продержались лишь до компенсированного времени первого тайма, когда после подачи с левого фланга Эгиналду сбросил мяч в центр штрафной, а Бондарь ударом слета заставил Федоривского ошибиться — 0:1.

На старте второго тайма "горняки" начали настоящее "уничтожение" соперника. Уже на 48-й минуте Винисиус добил мяч в пустые ворота после прохода Эгиналду, а через минуту Мейреллиш наказал вратаря за грубую ошибку при выбивании — 0:3.

"Оболонь" полностью посыпалась после удаления Суханова на 56-й минуте. "Шахтер" контролировал игру, легко разрывая оборону соперника вертикальными передачами. На 69-й минуте Элиас воспользовался ошибкой Курка, отдал под удар Эгиналду — 0:4.

Финальный нокаут киевляне получили на заключительных минутах. На 80-й минуте Изаки завершил быструю комбинацию точным ударом под Федоривским, а уже через две минуты Элиас красиво закрутил в дальний угол после передачи Педриньо — 0:6.

До конца матча "Шахтер" мог забивать еще, но Федоривский несколько раз спасал команду от еще большего провала.

"Оболонь" — "Шахтер" — 0:6

Голы: Бондарь, 45+1, Винисиус, 48, Мейреллиш, 49, Эгиналду, 69, Изаки, 80, Элиас, 82

"Оболонь": Федоровский — Ильин (Пасич, 85), Приймак, Курко (Чех, 72), Дубко, Шевченко — Мединский (Устименко, 61), Семенов (Черненко, 85), Прокопенко (Бычек, 72) — Слободян, Суханов.

"Шахтер": Резник — Винисиус, Бондарь, Марлон Сантос (Матвиенко, 70), Педриньо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес (Крыськив, 70) — Эгиналду (Лукас, 79), Мейреллиш (Элиас, 60), Невертон (Изаки, 60).

Предупреждения: Приймак, Суханов, Чех

Удаление: Суханов, 56 (второе предупреждение).

