Шахтар розгромив Оболонь і зміцнив лідерство в УПЛ

Валерій Бондар. Фото: "Шахтар"

В УПЛ проходить 13-й тур УПЛ. Лідер турнірної таблиці донецький "Шахтар" протистояв київській "Оболоні".

"Шахтар" розгромив суперника, забивши у ворота суперника шість м'ячів, повідомив портал Новини.LIVE.

Як "Шахтар" розгромив "Оболонь"

Господарі протрималися лише до компенсованого часу першого тайму, коли після подачі з лівого флангу Егіналду скинув м’яч у центр штрафного, а Бондар ударом зльоту змусив Федорівського помилитися — 0:1.

На старті другого тайму "гірники" почали справжнє "знищення" суперника. Уже на 48-й хвилині Вінісіус добив м’яч у порожні ворота після проходу Егіналду, а за хвилину Мейрелліш покарав воротаря за грубу помилку під час вибивання — 0:3.

"Оболонь" повністю посипалась після вилучення Суханова на 56-й хвилині. "Шахтар" контролював гру, легко розриваючи оборону суперника вертикальними передачами. На 69-й хвилині Еліас скористався помилкою Курка, віддав під удар Егіналду — 0:4.

Фінальний нокаут кияни отримали на заключних хвилинах. На 80-й хвилині Ізакі завершив швидку комбінацію точним ударом під Федорівським, а вже через дві хвилини Еліас красиво закрутив у дальній після передачі Педріньйо — 0:6.

До кінця матчу "Шахтар" міг забивати ще, але Федорівський кілька разів рятував команду від ще більшого провалу.

"Оболонь" — "Шахтар" — 0:6

Голи: Бондар, 45+1, Вінісіус, 48, Мейрелліш, 49, Егіналду, 69, Ізакі, 80, Еліас, 82

"Оболонь": Федорівський — Ільїн (Пасіч, 85), Приймак, Курко (Чех, 72), Дубко, Шевченко — Мединський (Устименко, 61), Семенов (Черненко, 85), Прокопенко (Бичек, 72) — Слободян, Суханов.

"Шахтар": Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос (Матвієнко, 70), Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес (Криськів, 70) — Егіналду (Лукас, 79), Мейрелліш (Еліас, 60), Невертон (Ізакі, 60).

Попередження: Приймак, Суханов, Чех

Вилучення: Суханов, 56 (друге попередження).

