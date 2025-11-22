Відео
Спорт

Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Шахтар забив шість голів Оболоні, яка догравала матч в меншості

Шахтар забив шість голів Оболоні, яка догравала матч в меншості

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 21:30
Оновлено: 21:37
Шахтар розгромив Оболонь і зміцнив лідерство в УПЛ
Валерій Бондар. Фото: "Шахтар"

В УПЛ проходить 13-й тур УПЛ. Лідер турнірної таблиці донецький "Шахтар" протистояв київській "Оболоні".

"Шахтар" розгромив суперника, забивши у ворота суперника шість м'ячів, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Як "Шахтар" розгромив "Оболонь"

Господарі протрималися лише до компенсованого часу першого тайму, коли після подачі з лівого флангу Егіналду скинув м’яч у центр штрафного, а Бондар ударом зльоту змусив Федорівського помилитися — 0:1.

На старті другого тайму "гірники" почали справжнє "знищення" суперника. Уже на 48-й хвилині Вінісіус добив м’яч у порожні ворота після проходу Егіналду, а за хвилину Мейрелліш покарав воротаря за грубу помилку під час вибивання — 0:3.

"Оболонь" повністю посипалась після вилучення Суханова на 56-й хвилині. "Шахтар" контролював гру, легко розриваючи оборону суперника вертикальними передачами. На 69-й хвилині Еліас скористався помилкою Курка, віддав під удар Егіналду — 0:4.

Фінальний нокаут кияни отримали на заключних хвилинах. На 80-й хвилині Ізакі завершив швидку комбінацію точним ударом під Федорівським, а вже через дві хвилини Еліас красиво закрутив у дальній після передачі Педріньйо — 0:6.

До кінця матчу "Шахтар" міг забивати ще, але Федорівський кілька разів рятував команду від ще більшого провалу.

"Оболонь" — "Шахтар" — 0:6

Голи: Бондар, 45+1, Вінісіус, 48, Мейрелліш, 49, Егіналду, 69, Ізакі, 80, Еліас, 82

"Оболонь": Федорівський — Ільїн (Пасіч, 85), Приймак, Курко (Чех, 72), Дубко, Шевченко — Мединський (Устименко, 61), Семенов (Черненко, 85), Прокопенко (Бичек, 72) — Слободян, Суханов.

"Шахтар": Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос (Матвієнко, 70), Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес (Криськів, 70) — Егіналду (Лукас, 79), Мейрелліш (Еліас, 60), Невертон (Ізакі, 60).

Попередження: Приймак, Суханов, Чех

Вилучення: Суханов, 56 (друге попередження).

футбол ФК Шахтар УПЛ Артем Бондаренко ФК Оболонь
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
