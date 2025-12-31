Ордец подписал контракт с Актобе из чемпионата Казахстане

Скандальный экс-футболист сборной Украины переедет в Казахстан
Бывший футболист сборной Украины Иван Ордец еще в мае покинул немецкий "Бохум". Игрок продолжит карьеру в Казахстане.
Об этом сообщила новая команда Ордеца в Instagram.
Ордец будет играть в известной команде
Казахстанский "Актобе" объявил о подписании контракта с 33-летним украинским футболистом.
Ордец присоединился к казахской команде в статусе свободного агента. Последним его клубом был "Бохум", который он покинул после завершения контракта.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Ордец некоторое время оставался в "Динамо" Москва, участвовал во внутренних мероприятиях клуба, но не играл. При этом, он не сразу разорвал контракт, что вызвало негативную реакцию в Украине.
Ордец попытается перезапустить карьеру в Казахстане. "Актобе" взамен рассчитывает на Ивана как опытного игрока.
