Головна Спорт Скандальний ексфутболіст збірної України гратиме в Казахстані

Скандальний ексфутболіст збірної України гратиме в Казахстані

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 17:27
Ордець підписав контракт із Актобе з чемпіонату Казахстані
Іван Ордець. Фото: instagram.com/vanekordets18

Колишній футболіст збірної України Іван Ордець ще в травні покинув німецький "Бохум". Гравець продовжить кар'єру в Казахстані.

Про це повідомила нова команда Ордеця в Instagram.

Ордець гратиме у відомій команді

Казахстанський "Актобе" оголосив про підписання контракту з 33-річним українським футболістом.

Ордець приєднався до казахської команди у статусі вільного агента. Останнім його клубом був "Бохум", який він залишив після завершення контракту. 

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ордець певний час залишався в "Динамо" Москва, брав участь у внутрішніх заходах клубу, але не грав. При цьому, він не відразу розірвав контракт, що викликало негативну реакцію в Україні.

Ордець спробує перезапустити кар’єру в Казахстані. "Актобе" натомість розраховує на Івана як досвідченого гравця.

Нагадаємо, британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі відреагував на ДТП, в яке потрапив його опонент Ентоні Джошуа.

Також про підтримку для Джошуа заявив колишній його суперник Володимир Кличко.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
