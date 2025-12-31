Ордець підписав контракт із Актобе з чемпіонату Казахстані

Іван Ордець. Фото: instagram.com/vanekordets18

Колишній футболіст збірної України Іван Ордець ще в травні покинув німецький "Бохум". Гравець продовжить кар'єру в Казахстані.

Про це повідомила нова команда Ордеця в Instagram.

Ордець гратиме у відомій команді

Казахстанський "Актобе" оголосив про підписання контракту з 33-річним українським футболістом.

Ордець приєднався до казахської команди у статусі вільного агента. Останнім його клубом був "Бохум", який він залишив після завершення контракту.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ордець певний час залишався в "Динамо" Москва, брав участь у внутрішніх заходах клубу, але не грав. При цьому, він не відразу розірвав контракт, що викликало негативну реакцію в Україні.

Ордець спробує перезапустити кар’єру в Казахстані. "Актобе" натомість розраховує на Івана як досвідченого гравця.

