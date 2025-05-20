Іван Ордець достроково розірвав контракт і покинув німецький Бохум

Іван Ордець. Фото: instagram.com/vanekordets18

Німецький "Бохум" вирішив провести чистку в складі. Під її дію потрапив українець Іван Ордець та ще вісім гравців.

Про це повідомила пресслужба "Бохума".

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Іван Ордець. Фото: instagram.com/vanekordets18

Ордець покинув "Бохум"

Ордець завершив виступи за німецький "Бохум", який за підсумками сезону 2024/2025 вилетів із Бундесліги.

Іван приєднався до клубу в липні 2022 року, скориставшись оновленням сьомого аннекса ФІФА, що дозволяє іноземним футболістам російських клубів призупиняти контракти через війну в Україні. До цього він виступав за московське "Динамо", контракт з яким завершився в сезоні 2023/2024.

Після закінчення контракту з "Динамо" Ордець підписав повноцінну угоду з "Бохумом" до кінця сезону 2025/2026.

Іван Ордець. Фото: instagram.com/vanekordets18

За інформацією ЗМІ, цей контракт було розірвано за рік до його закінчення.

Цього сезону 32-річний захисник зіграв лише три матчі в Бундеслізі, не відзначившись голами, а "Бохум" фінішував на 18-му місці.

Ордець є вихованцем "Шахтаря", провів 12 матчів за збірну України, але після переходу до московського "Динамо" в 2019 році перестав викликатися до національної команди.

В Україні уболівальники Ордеця критикують та вважають зрадником, оскільки після початку повномасштабного вторгнення він не пішов відразу з московського "Динамо", а чекав до завершення сезону. При цьому, в соцмережах він публікував один антивоєнний пост с підтримкою України.

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