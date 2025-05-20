Иван Ордец досрочно разорвал контракт и покинул немецкий Бохум

Иван Ордец. Фото: instagram.com/vanekordets18

Немецкий "Бохум" решил провести чистку в составе. Под ее действие попал украинец Иван Ордец и еще восемь игроков.

Об этом сообщила пресс-служба "Бохума".

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Иван Ордец. Фото: instagram.com/vanekordets18

Ордец покинул "Бохум"

Ордец завершил выступления за немецкий "Бохум", который по итогам сезона 2024/2025 вылетел из Бундеслиги.

Иван присоединился к клубу в июле 2022 года, воспользовавшись обновлением седьмого аннекса ФИФА, позволяющего иностранным футболистам российских клубов приостанавливать контракты из-за войны в Украине. До этого он выступал за московское "Динамо", контракт с которым завершился в сезоне 2023/2024.

После окончания контракта с "Динамо" Ордец подписал полноценное соглашение с "Бохумом" до конца сезона 2025/2026.

Иван Ордец. Фото: instagram.com/vanekordets18

По информации СМИ, этот контракт был расторгнут за год до его окончания.

В этом сезоне 32-летний защитник сыграл лишь три матча в Бундеслиге, не отметившись голами, а "Бохум" финишировал на 18-м месте.

Ордец является воспитанником "Шахтера", провел 12 матчей за сборную Украины, но после перехода в московское "Динамо" в 2019 году перестал вызываться в национальную команду.

В Украине болельщики Ордеца критикуют и считают предателем, поскольку после начала полномасштабного вторжения он не ушел сразу из московского "Динамо", а ждал до завершения сезона. При этом, в соцсетях он опубликовал один антивоенный пост с поддержкой Украины.

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